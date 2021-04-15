Хитра тактика Amazon: "злили" документи компанії про конкуренцію з Apple, Google і Samsung

Amazon випустив серію своїх бездротових навушників Echo Buds з кодовою назвою "Пауелл". Вони розраховані на те, щоб переманити клієнтів Apple, Google і Samsung. Особлива серія Echo Buds має значно нижчу ціну.

Amazon сподівається, що нижча ціна своїх Echo Buds виділить його в переповненому полі бездротових гарнітур. У документах також зазначили, що насамперед ці навушники націлені на покупців з річним доходом не більше 50 тисяч доларів.

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Звісно, Amazon підкреслює функції навушників, однак акцент робить саме на доступній ціні. Це показує стратегію компанії.

Більшість апаратних пристроїв Amazon, включаючи популярний розумний динамік Echo, коштують приблизно 100 доларів США або нижче, щоб зробити їх максимально доступними.

Цільовим клієнтом є хтось, хто новачок у справжній категорії бездротових навушників,

– написано у документах.

"Ці клієнти помітили популярність AirPods, але вагалися купувати їх власні, оскільки вони не зовсім розуміють переваги або ж не бажають витрачати понад 150 доларів на навушники", – додали у документах компанії.

Варто зауважити, що прессекретар Amazon відмовився коментувати таку тактику.

Внутрішні документи також показали, що "показник ціни" згадувався першим у списку з 5 основних диференціаторів та переваг для споживачів.

Там вказано, що Amazon хоче застосовувати "диференційовану" цінову стратегію, оскільки передбачає, що середня ціна продажу бездротових гарнітур залишиться вищою ніж 100 доларів протягом наступних кількох років. Компанія конкретно перерахувала таких конкурентів:

AirPods від Apple ;

; Pixel Buds від Google ;

; Galaxy Buds від Samsung.

"Echo Buds обіцяють забезпечити зручний доступ до Alexa під час руху. Однак саме стриманий та зручний дизайн, активне шумопоглинання з чудовим звуком та функції Alexa – все це за ціною менше ніж 100 доларів нарешті змушує цих клієнтів придбати їх", – підсумували у документі.

Echo Buds від Amazon: що відомо

Amazon оголосила про запуск нових Echo Buds. Вони будуть доступні в обмеженій кількості по акції за ціною в 99 доларів . Початкова ціна для продажу була 119 доларів .

. Початкова ціна для продажу була . Навушники мають бездротову зарядку. Вони на 20% менші від тих, що презентували у 2019 році.

Спочатку нові Echo Buds мали вийти наприкінці 2020 року, але випуск затримали.

. Функція Alexa – голосовий асистент, який виконує різні вказівки користувача.