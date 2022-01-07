За підсумками конкурсу, 6 переможців поїдуть на SXSW 2022, що триватиме з 11 по 20 березня в Остіні, штат Техас. Коштом USF та партнерів українські стартапи зможуть представити свій продукт у межах Ukrainian Corner.

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Покриття витрат

USF спільно з партнерами покриють переможцям такі витрати:

вартість стенду;

квитки на конференцію;

проживання;

переліт.

Що відомо про конференцію SXSW South by Southwest (SXSW) – міжнародний захід, присвячений найважливішим досягненням у галузі технологій, інновацій, культури та інших напрямків. Фестиваль проводять з 1987 року, і нині подія збирає лідерів з усього світу для знайомств та обговорення актуальних проблем.



Всього захід відвідують понад 70 тисяч людей та близько 10 тисяч компаній. Серед відомих гостей – Ілон Маск, Барак Обама, Марк К'юбан та інші.

Вимоги до учасників конкурсу

Стартап повинен бути готовий продемонструвати продукт або послугу (макет, прототип тощо). Засновник повинен володіти англійською або мати англомовного представника. Стартап має відповідати низці вимог SXSW 2022.

Вимоги SXSW 2022:

стартап зареєстрований як українська юридична особа, або хоча б один із засновників є фізичною особою-підприємцем в Україні;

команда повністю або частково перебуває в Україні (резиденти, що живуть та/або працюють в Україні);

(резиденти, що живуть та/або працюють в Україні); стартап використовує технології, що створені в Україні та/або продовжує свою R&D тут;

позиціонує себе як український у публічному полі (інтерв'ю, матеріали ЗМІ, публічні промови);

у публічному полі (інтерв'ю, матеріали ЗМІ, публічні промови); має чіткий намір залучити інвестиції та може обґрунтувати необхідну суму, оцінку раунду, мету використання коштів;

має прибуткових клієнтів, хороші показники їхнього утримання та/або динаміку залучення;

має інституційну готовність до отримання інвестицій (попередні раунди від відомих ангелів та/або фондів);

сфера діяльності класифікується як продукт або сервіс у галузі креативних індустрій і має потенціал зростання та/або великий цільовий ринок.

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