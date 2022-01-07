За підсумками конкурсу, 6 переможців поїдуть на SXSW 2022, що триватиме з 11 по 20 березня в Остіні, штат Техас. Коштом USF та партнерів українські стартапи зможуть представити свій продукт у межах Ukrainian Corner.
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Покриття витрат
USF спільно з партнерами покриють переможцям такі витрати:
- вартість стенду;
- квитки на конференцію;
- проживання;
- переліт.
Що відомо про конференцію SXSWSouth by Southwest (SXSW) – міжнародний захід, присвячений найважливішим досягненням у галузі технологій, інновацій, культури та інших напрямків. Фестиваль проводять з 1987 року, і нині подія збирає лідерів з усього світу для знайомств та обговорення актуальних проблем.
Всього захід відвідують понад 70 тисяч людей та близько 10 тисяч компаній. Серед відомих гостей – Ілон Маск, Барак Обама, Марк К'юбан та інші.
Вимоги до учасників конкурсу
- Стартап повинен бути готовий продемонструвати продукт або послугу (макет, прототип тощо).
- Засновник повинен володіти англійською або мати англомовного представника.
- Стартап має відповідати низці вимог SXSW 2022.
Вимоги SXSW 2022:
- стартап зареєстрований як українська юридична особа, або хоча б один із засновників є фізичною особою-підприємцем в Україні;
- команда повністю або частково перебуває в Україні (резиденти, що живуть та/або працюють в Україні);
- стартап використовує технології, що створені в Україні та/або продовжує свою R&D тут;
- позиціонує себе як український у публічному полі (інтерв'ю, матеріали ЗМІ, публічні промови);
- має чіткий намір залучити інвестиції та може обґрунтувати необхідну суму, оцінку раунду, мету використання коштів;
- має прибуткових клієнтів, хороші показники їхнього утримання та/або динаміку залучення;
- має інституційну готовність до отримання інвестицій (попередні раунди від відомих ангелів та/або фондів);
- сфера діяльності класифікується як продукт або сервіс у галузі креативних індустрій і має потенціал зростання та/або великий цільовий ринок.
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Як взяти участь
- Подати заявку за посиланням до 10 січня 2022 року.
- Пройти перевірку на відповідність умовам конкурсу.
- Взяти участь у пітчі та презентувати стартап перед журі 21 січня 2022 року.
- Дочекатись оголошення переможців та запрошення взяти участь у SXSW 2022.