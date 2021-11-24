Попри хороші фінансові та операційні результати, компанія показала найнижчий відсоток зростання з 2018 року. Після оприлюднення звіту Zoom, її акції на біржі впали більш ніж на 7%.

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Негаразди компанії

Разом з оприлюдненням фінансової звітності, Zoom також заявила, що скасовує свій план купівлі постачальника програмного забезпечення Five9 за 14,7 мільярда доларів.

У вересні Мін'юст США розпочало розслідування на предмет того, чи можуть ліцензії і документи, які Zoom отримає у межах угоди, завдати шкоди національній безпеці Сполучених Штатів. Серед претензій регулятора – зв'язок з Китаєм. За результатами розслідування, угоду могли "заморозити" на 5 років.

Натомість компанія повідомила, що створить власне програмне забезпечення для хмарного контакт-центру, яке планує запустити на початку 2022 року. Втім, такі "американські гірки" не до вподоби інвесторам. Окрім падіння вартості акцій, сервіс компанії поступово зменшує динаміку залучення нових користувачів, що свідчить про зниження його популярності.