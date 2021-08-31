Прибуток компанії Zoom в другому кварталі зріс до 317 мільйонів ​​доларів США в порівнянні зі 186 мільйонами доларів США роком раніше. А доходи досягли 1,02 мільярда доларів в порівнянні з 663,5 мільйонами доларів за аналогічний період торік.

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Хоча зростання доходів компанії у 2 кварталі 2021 року й склало понад 54% та перевищило очікування фінансових аналітиків, грошові потоки дедалі слабшають в міру відновлення звичайної ділової діяльності. Торічна неймовірна динаміка зросту доходів Zoom, у чотири рази, в порівнянні із 2019 роком, була зумовлена глобальним переходом компаній на віддалений формат роботи.

Доходи зростають – прибутки та акції падають

І попри те, що у третьому кварталі компанія Zoom також прогнозує дохід у понад 1 мільярд доларів, її скоригований прогноз прибутку буде значно нижчим очікуваного. У Zoom очікують, що річний дохід компанії складе від 4,01 мільярда до 4,02 мільярда доларів у порівнянні з попереднім прогнозом у 3,98-3,99 мільярда доларів.

У міру того, як офіси починають знову відкриватися, аналітики вчергове ставлять питання про здатність Zoom утримувати платоспроможних клієнтів і підтримувати ті темпи зростання, які вона демонструвала під час пандемії.

Користувачі почали платити менше

Представники Zoom підтвердили, що малий бізнес і споживачі починають витрачати менше коштів, оскільки розширюються можливості для особистих зустрічей і зборів. І це, своєю чергою, впливає на спад динаміки зростання доходів компанії. На фоні зниження темпів зростання доходів, акції Zoom впали на 12% в останній день серпня.

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Попри всі песимістичні прогнози, 30 серпня компанія Zoom заявила, що у неї зараз близько 504 900 клієнтів, що мають понад 10 співробітників, у порівнянні з приблизно 497 000 у другому кварталі 2021 року.

Озвучені фінансові показники свідчать про те, що 2 278 клієнтів принесли дохід Zoom більш ніж 100 000 доларів за останні 12 місяців. Рік до цього такий дохід Zoom приносили лише 1 999 клієнтів.

Що чекає ринок додатків для спільної віддаленої роботи

Дослідницька компанія International Data Corp. прогнозує, що до 2025 року ринок додатків для спільної віддаленої роботи становитиме приблизно 51 мільярд доларів, що майже вдвічі більше, ніж у 2020 році.

Корпорація Microsoft у своєму останньому звіті про доходи повідомила, що використання Teams, її програмного забезпечення для групових конференцій і спільної роботи, досягло рекордного рівня. Йдеться про майже 250 мільйонів щомісячних активних користувачів і майже 80 мільйонів щомісячних активних користувачів Teams Phones, а загальна кількість дзвінків перевищила 1 мільярд на місяць.