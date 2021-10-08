Взяти в оренду можна, зокрема, нежитлові приміщення та бетонні майданчики. Всі об'єкти здаються за процедурою прозорого онлайн-аукціону.

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Для чого бізнесу орендувати об'єкти у Чорнобильській зоні

За словами Костянтина Кошеленка, прозора оренда є тим механізмом, який може дати поштовх економічній активності у перспективній місцевості та сприяти її відродженню.

Через неможливість приватизації у зоні відчуження, оренда залишається єдиним інструментом для залучення інвестицій. Разом з тим тут є великий туристичний потенціал, перспективний ринок послуг та майданчик для об'єктів зеленої енергетики. Костянтин Кошеленко Заступник голови Фонду держмайна

Як розпочати бізнес у Чорнобильській зоні

За словами посадовця, у Чорнобильській зоні є безліч цікавих для інвестування об'єктів нерухомості. Активність бізнесу тут надважлива – саме вона допоможе перетворити "мертву" зону на зону відродження.

З кожним вакантним для оренди об'єктом можна ознайомитись за посиланням, а всі аукціони відбуваються онлайн.

Для отримання консультацій щодо укладання договорів достатньо звернутись до Київського обласного регіонального відділення ФДМУ у Голосіївському районі або ж за телефоном – 044 200 25 26.

Престур Чорнобильською зоною відчуження / Фото Фонд державного майна України