Практикуючий адвокат з 8-річним стажем Дмитро Бородійчук зазначає, що така вимога доволі поширена в колекторських компаніях.

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Чи відповідальні ви за борги родичів

За словами юриста, Закон чітко встановлює, що відповідальність за повернення кредитів лежить на тому, хто їх взяв, а також на їхніх поручителях. Тож така вимога колекторів незаконна, навіть якщо боржником є ваші діти чи батьки.

При цьому звертаю увагу, що якщо мова йде про МФО, то в таких кредитах поручителів практично немає. Людина виступає ним лише у випадку, якщо підписувала відповідні документи. Якщо ж ні, то Ви не несете жодної відповідальності за борги рідних чи знайомих,

– наголошує Бородійчук.

Що таке МФО Це мікрофінансова організація, яка займається наданням позик населенню за спрощеною схемою, а також кредитує малий і середній бізнес, залучаючи власні резерви.



Позики та кредити / Фото tweakyourbiz

Чи варто оформляти кредити в МФО

Перш ніж взяти позику в МФО, адвокат рекомендує добре подумати, адже отримати такий кредит дуже легко, а от закрити – вкрай складно. Згодом більшість тих, хто набрав десяток таких позик, починають шукати юриста та сподіваються на списання своїх боргів. При цьому, каже Бородійчук, мало хто розуміє, що судова тяганина буде доволі затратною і тривалою.

І, відповідно, якщо у Вас є 10 кредитів, ви просто не захочете витрачати гроші на адвокатів і швидше за все будете і далі платити кредити. При цьому, іноді в таких договорах відсоткова ставка буває більше 1000 відсотків річних,

– розповідає юрист.

І якщо ви все ж таки зважитеся взяти кредит у МФО, перед підписанням договору обов’язково уважно його перечитайте.