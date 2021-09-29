Таким чином Ілон Маск став третьою людиною у світі, хто перетнув позначку у 200 мільярдів доларів. Раніше це вдавалось лише Джеффу Безосу та власнику контрольного пакету акцій компанії LVMH Бернару Арно.

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Ілон Маск знову найбагатший у світі: що відомо

У понеділок, 27 вересня, вартість акцій компанії Tesla виросли на 2,2%, сягнувши ціни 791,36 долара за штуку. Завдяки цьому статки Маска зросли на 3,8 мільярда доларів, що дозволило мільярдеру перетнути позначку у 200 мільярдів.

Разом з тим статки Джеффа Безоса знизились на 1 мільярд доларів, а Бернара Арно на цілих 6,2 мільярда. Таким чином Ілон Маск зміг вкотре очолити рейтинг найбагатших людей світу.

Агенція Bloomberg, своєю чергою, оцінює загальну вартість активів Маска у більш ніж 213 мільярдів доларів. У списку найбагатших людей світу від компанії засновник SpaceX та генеральний директор Tesla також посідає перше місце.

Статки найбагатших за версією Bloomberg / Інфографіка Bloomberg reporting