Депутати Європарламенту вирішили, що цей закон буде поширюватись на компанії, чия ринкова капіталізація перевищує 80 мільярдів євро. Таким чином під жорсткіші умови діяльності в ЄС потраплять, зокрема, такі корпорації, як Google, Amazon, Apple, Microsoft, Booking і Alibaba.

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Які обмеження чекають техгігантів у країнах ЄС

Голосування Європарламенту на підтримку закону, який обмежить вплив великих технологічних компаній у країнах ЄС, може відбутись уже наприкінці листопада 2021 року. Після успішної процедури голосування закон повинні будуть схвалити країни-члени ЄС.

Згідно з законопроєктом, на техгігантів чекають, зокрема, такі обмеження:

заборона пріоритетності власних товарів та послуг на інтернет-майданчиках;

спрощене та безперешкодне видалення користувачами додатків, розроблених технологічними гігантами;

обов'язкове надання доступу до зібраних на платформах даних дрібнішим бізнес-партнерам.

Нагадаємо, що вперше Єврокомісія запропонувала законопроєкт "Про цифрові ринки" ще у грудні 2020 року, однак тоді у Європарламенті не було достатньої кількості голосів, щоб підтримати ініціативу.

До слова, тепер, на думку більшості європарламентарів, новий закон допоможе встановити здорову конкуренцію на європейському ринку та підтримати локальний бізнес.