Знищить національну кухню: чим загрожує поява відзнаки Michelin в Україні – думка експерта

Незабаром в Україні можуть з'явитись перші ресторани з відзнакою Michelin. Експерти компанії вже побували в Одесі та Києві. Втім, ресторанний критик Адріан Гілл вбачає у "мішленівських зірках" не визнання, а небезпеку.

Гілл опублікував критичний огляд діяльності Michelin та звинуватив їх в уніфікації ресторанного бізнесу. На його думку, компанія породила спільноту гурманів-лицемірів, зробила ресторани однаковими і змістила фокус зі смачної їжі на поняття статусу та нав'язливого бажання догодити.

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Як хороша ідея перетворилась на "дикий" бізнес

Понад сто років тому брати Мішлен склали путівник з місцями у Франції, де водії могли б перекусити та переночувати, поки десь неподалік на СТО лагодять їх авто.

Тоді "Гід Мішлен" отримав велику популярність і, замість посібника для екстренних випадків, перетворився на чек-лист, куди варто заїхати і які заклади відвідати.

Вже тоді у путівник додали систему оцінки від однієї до трьох зірок та спеціальні позначки, де можна поїсти на відкритій терасі, вигуляти собаку чи скористатись стаціонарним телефоном.

Популярний гід розпалив неабияку конкуренцію між закладами, мимохіть зіпсувавши те, що прагнув підтримати. Він став вбивцею традиційної французької кухні, оскільки пропагував уніфіковані стандарти лише високої Haute cuisine.

Зірки Мішлена – це не про самобутність національної кухні / Фото Unsplash

Обсесивність кухарів

Кухарі – дуже пристрасні люди. Їхня професія є швидше покликанням, справою життя, аніж кар'єрою чи бізнес-проєктом. Вони починають свій шлях зазвичай у дуже молодому віці, наполегливо працюють та довший час мало заробляють.

Зірка Мішлена стала орієнтиром для багатьох шеф-кухарів, проявом поваги до їх праці, ознакою успіху та визнання. Нагорода стала не бізнес-інтересом, а чимось особистим.

Спраглі любові й схвалення, кухарі перестали готувати для пересічних гостей їх закладів, і почали орієнтуватись на невидимих, меркантильних та таємничих експертів. У спробах здобути визнання, безліч професіоналів навіть перетинали межу нервового зриву та вдавались до самогубства.

Кухарі постійно прагнуть визнання / Фото Unsplash

Ресторани стали однаковими

Рейтинг Michelin породив новий тип клієнтів-гурманів. Вони почали приходити у ресторан не для того, щоб гарно провести час та просто повечеряти у колі друзів, а щоб повихвалятись у соцмережах своїм "ексклюзивним досвідом".

Ресторани з престижною відзнакою стали однаковими: обслуговування – нав'язливе, меню – гігантське та перенавантажене багатослів'ям "вишуканих" назв. Атмосфера нагадує релігійну – всюди панує тиша, і все це до абсурду дорого.

Заклади перестають опиратись на культурну спадщину, локальну кухню чи інші традиційні концепти, і перебувають у гонитві за марнославством та компліментами.

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Таємничі експерти

Навколо рейтингу завжди точились дискусії щодо кількості інспекторів та якості оцінювання. Чимало грандіозних ресторанів зберігають свої "зірки" навіть після того, як їхній концепт і кухня втратили свою актуальність.

Michelin не зізнається, скільки у нього експертів, скільки вони заробляють та як часто відвідують заклади для перевірки. Ексінспектори, які звільнились з компанії, часто розповідають, що бути експертом Michelin – це дуже виснажливе й непосильне життя у дорозі, в якому їжа стає єдиною втіхою.

Їжа стає єдиною втіхою роботи на Michelin / Фото Unsplash

Уніфіковані стандарти

Michelin веде свою діяльність у багатьох країнах світу. Компанія переконує, що її стандарти – бездоганні та універсальні. Це, насправді, й показує, наскільки франкофільським, роздутим та снобістським є її бізнес, адже їжа – така ж різноманітна, як і будь-який інший аспект національної культури.

Зірка може стати тягарем

Рейтинг Michelin все ще якось тримається на амбіціях шеф-кухарів, його рідко критикують публічно, хоча деякі відгуки на ресторани від "таємничих експертів" часто викликають сумніви щодо їх кваліфікованості.

Анонімний шеф-кухар ресторану, який отримав заповітні зірки, розповів Адріану Гіллу, що постійно нервує перед оновленням рейтингу. За його словами, це не тому, що боїться втратити статус, а тому, що протягом наступного місяця у його заклад прийде безліч клієнтів з незадоволеним виразом обличчя, які скаржитимуться на все підряд.

Зірки Мішлена часто негативно впливають на ресторанний бізнес / Фото Unsplash

Michelin породив окрему касту дивних "гурманів", яким важливіша наявність паркувального місця біля ресторану, аніж гостинність та радість спілкування, у яких, на думку Гілла, і був закладений весь сенс найпершого путівника.