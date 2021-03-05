Платив повну зарплату під час карантину рік – а вони знайшли іншу роботу: історія ресторатора

Власник ресторану в Аргентині платив повну зарплату працівникам протягом 11 місяців попри заборони на роботу ресторану. Але коли попросив їх повернутися на роботу – більшість вже працювали в інших місцях.

Тіто Луазо, власник ресторану "El Capitan", написав у твітері, що виплачував зарплату 20 працівникам протягом 11 місяців, але коли покликав їх на роботу – 14 з них вже працювали в інших місяцях.

Ресторан "El Capitan" – це заклад, присвячений кіно Голлівуду тридцятих років. Його відкрили у червні 2019 року, однак через пандемію 3 березня 2020 року ресторан закрили.

Чоловік думав, що карантин не триватиме довше, ніж 15 днів.

Указом уряд не дозволив нам звільняти когось. Тому 50% заробітної плати покрило ATP, іншу половину я виплатив зі своєї кишені, не маючи доходу,

– сказав Луазо.

Чоловік надіслав повідомлення працівникам у групі WhatsApp, але не отримав відповіді. Тоді зв'язався з кожним окремо і так дізнався про те, що люди, яким він платив зарплату, вже знайшли іншу роботу.

Аргентинський ресторатор продемонстрував своє обурення через твіт, який став вірусним.

Це було розчаруванням. Я думав: "Я підтримав вас, я не залишив вас на вулиці, а ви все одно мене так підвели",

– пригадує Луазо.

Тіто Луазо не збирається ініціювати судовий процес і лише чекає заяву про звільнення цих людей. Поки що в нього працюють лише шість інших працівників.