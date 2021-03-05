Власник ресторану в Аргентині платив повну зарплату працівникам протягом 11 місяців попри заборони на роботу ресторану. Але коли попросив їх повернутися на роботу – більшість вже працювали в інших місцях.

Тіто Луазо, власник ресторану "El Capitan", написав у твітері, що виплачував зарплату 20 працівникам протягом 11 місяців, але коли покликав їх на роботу – 14 з них вже працювали в інших місяцях.

Después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el gobierno decidió habilitar los cines. Así que reabrimos El Capitan. 11 meses pagando salarios de 20 personas. Ahora los convoco a trabajar y 14 de las 20 estaban laburando en otro lado. Pelotudo es poco lo que me siento!!! — Tito Loizeau (@titoloizeau) March 2, 2021

Ресторан "El Capitan" – це заклад, присвячений кіно Голлівуду тридцятих років. Його відкрили у червні 2019 року, однак через пандемію 3 березня 2020 року ресторан закрили.

Чоловік думав, що карантин не триватиме довше, ніж 15 днів.

Указом уряд не дозволив нам звільняти когось. Тому 50% заробітної плати покрило ATP, іншу половину я виплатив зі своєї кишені, не маючи доходу,

– сказав Луазо.

Чоловік надіслав повідомлення працівникам у групі WhatsApp, але не отримав відповіді. Тоді зв'язався з кожним окремо і так дізнався про те, що люди, яким він платив зарплату, вже знайшли іншу роботу.

Аргентинський ресторатор продемонстрував своє обурення через твіт, який став вірусним.

Це було розчаруванням. Я думав: "Я підтримав вас, я не залишив вас на вулиці, а ви все одно мене так підвели",

– пригадує Луазо.

Тіто Луазо не збирається ініціювати судовий процес і лише чекає заяву про звільнення цих людей. Поки що в нього працюють лише шість інших працівників.