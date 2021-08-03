Знайдено співзасновника Google, який зник більше як рік тому: на острові та без супер'яхти

Мільярдер-самітник і співзасновник Google Ларрі Пейдж вже більше як рік не виходить на зв'язок. Джерела повідомляють, що він ховається на островах Фіджі, які під час пандемії відрізані від більшості мандрівників

19 червня, коли на Фіджі боролися з другою хвилею випадків захворювання на коронавірус, в новинах однієї з телекомпанії Фіджі з'явилося повідомлення про те, що співзасновник Google Ларрі Пейдж пожертвував країні медичне приладдя COVID-19, доставивши його на власному приватному літаку.

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Через кілька днів ця історія зникла. Органи охорони здоров'я Фіджі попросили ЗМІ прибрати статтю, заявивши, що ця інформація не повинна бути публічною.

У статті повідомлялося, що медичні матеріали, включаючи маски для обличчя, халати та рукавички, були відправлені на приватному літаку, що вилетів з Гаваїв в міжнародний аеропорт Наді на Фіджі. Фотографія літака, зроблена незадовго до публікації матеріалу, була розміщена в соціальних мережах. Американські ЗМІ перевірили реєстраційний номер літака, та встановили, що він зареєстрований на Blue City Holdings.

Літак Blue City Holdings в аеропорту на Фіджі / Фото Twitter

Річ у тім, що Blue City Holdings займається управлінням та обслуговування літаків для Ларрі Пейджа, його бізнес-партнера співзасновника Google Сергія Бріна і колишнього генерального директора Google Еріка Шмідта.

Ларрі Пейдж зник більше як рік тому

В наші дні статті про Ларрі Пейджа — рідкість. Його місцезнаходження і діяльність в основному залишаються загадкою, хоча він зберігає значний вплив на одну з найпотужніших технологічних компаній у світі.

У той час як Марк Цукерберг з Facebook, Джефф Безос з Amazon і Тім Кук з Apple стали частими гостями на слуханнях в Конгресі США, сам Пейдж уникає публічних обговорень з того часу, як він і Сергій Брін відійшли від справ Google та материнської компанії Alphabet в кінці 2019 року. Але попри це, вони фактично мають право останнього голосу при прийнятті рішень завдяки спеціальним голосуючим акціям.

Ларрі Пейдж переховується на Фіджі з початку пандемії COVID-19

Зв'язки Пейджа з Фіджі набагато глибше, ніж просто пожертвування. Мільярдер провів кілька місяців в країні під час пандемії коронавірусу. В основному він зупинявся на острові Таваруа в формі серця, який знаходиться на захід від материка. Його також бачили неподалік, на меншому острові Намоту, і серед місцевих жителів навіть ходять припущення, що Ларрі Пейдж купив цей острів на архіпелазі.

Острів Намоту на Фіджі / Фото Facebook

Ні Фіджі, ні Ларрі Пейдж не коментують ці дані

На прохання ЗМІ прокоментувати інформацію про перебування Ларрі Пейджа, відповіді не було отримано. Представник Google відмовився від коментарів, також як і представники телекомпанії Фіджі та Міністерство охорони здоров'я Фіджі.

Програма "Блакитна доріжка" для мільярдерів

Саме на Фіджі є багато атрибутів, що здатні привернути увагу мультимільярдера, який прагне усамітнення. Під час пандемії країна закрила свої кордони для мандрівників, але минулого літа країна запустила ініціативу "Блакитна доріжка", дозволивши в'їзд власникам супер'яхт і приватних літаків за умови дотримання правил карантину.

Якраз цією програмою і скористався співзасновник Google. Він приїхав на Фіджі зі своєю сім'єю та обслуговуючим персоналом, де провів тривалий проміжок часу в країні під час пандемії. Йдеться про кілька місяців влітку 2020 року. Відомо також, що Пейдж на Фіджі проводив зустрічі на власній супер'яхті.

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Обмеження на поїздки, зумовлені COVID-19, відчутно вдарили по економіці Фіджі, тому уряд пом'якшив деякі правила доступу для заможних людей, щоб залучити більше коштів і інвестицій.

Місцеві моряки на Фіджі підтверджують, що супер'яхти зустрічають з розпростертими обіймами, для них процедури доступу простіше.

Ларрі Пейдж вже без супер'яхти

Проте за даними ЗМІ, співзасновник Google Ларрі Пейдж, насолоджуючись прекрасними островами Фіджі, вирішив, що його знаменита супер'яхта Senses йому більше не потрібна.

Ларрі Пейдж продав яхту з вертолітним майданчиком і приватним пляжним клубом невідомому новому власнику. Факт продажу підтвердив Філ Редпат, генеральний менеджер компанії Integrated Marine Group, яка займалася ремонтом судна в Новій Зеландії.

Супер'яхта Senses / Фото Seapixonline

Точну дату продажу підтвердити не вдалося, але відомо, що Пейдж планував продати яхту ще у 2019 році. Представник Google відмовився від коментарів, а Пейдж не відповів на електронні листи з проханням прокоментувати ситуацію.

Чому саме Фіджі

Ларрі Пейдж придбав Senses у новозеландського бізнесмена Артура Дугласа Майерса за 45 мільйонів доларів у 2011 році – в тому ж році, коли його бізнес-партнер та співзасновник Google Сергій Брін придбав свою супер'яхту Dragonfly за 80 мільйонів доларів.

Фіджі давно стали популярним місцем відпочинку для багатих і знаменитих – там були помічені принц Гаррі та Меган Маркл, а Мел Гібсон володіє островом Маго на Фіджі – але головне, що країна пишається своєю таємністю.

Це робить її ідеальним місцем для Пейджа, який зник з поля зору громадськості після відходу з Google. Він як і раніше спілкується з генеральним директором Сундар Пічаї та бере участь в засіданнях ради директорів, але в іншому він зосередився на особистих проєктах.

На початку цього року по Фіджі поповзли чутки про те, що Ларрі Пейдж придбав як мінімум один острів на архіпелазі Маманука. Рада з туризму Фіджі та департамент землеволодіння відхилили численні запити ЗМІ про надання інформації про приналежність островів, посилаючись на право власників на приватне життя.