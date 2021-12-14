Знамените казино The Mirage у Лас-Вегасі продали конкурентам: вартість угоди

Американська корпорація грального бізнесу MGM Resorts International продала казино The Mirage своєму прямому конкуренту Hard Rock International. Вартість угоди склала 1,08 мільярда доларів.

Така сума у близько 17 разів вища, ніж загальний прибуток грального курорту 2019 року. У MGM Resorts планують отримати від продажу близько 815 мільйонів доларів після стягнення податків та зборів за угоду.

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У The Mirage новий власник

Готель-казино The Mirage відкрили у Лас-Вегасі у 1989 році. Локація стала місцем зйомок багатьох популярних голлівудських фільмів, зокрема:

"Вовк з Волл-стріт";

"Одинадцять друзів Оушена";

"Марс атакує" тощо.

За умовами угоди про продаж, MGM Resorts збереже назву та бренд The Mirage, надавши Hard Rock ліцензію на безкоштовній основі максимум на 3 роки, після чого новий власник зможе провести ребрендинг.

Ця угода є важливим етапом для MGM Resorts та Лас-Вегаса. Як член команди, що відкрила The Mirage у 1989 році, я не з чуток знаю, наскільки він (готель-казино – ред. 24 канал) особливий і які чудові можливості подарує команді Hard Rock,

– зазначив президент MGM Resorts Білл Хорнбакл.

До слова, угода має завершитись у другій половині 2022 року. Це означає, що новий власник зможе провести ребрендинг наприкінці 2025 року, і легендарний The Mirage може змінити назву.

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