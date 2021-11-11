Таку санкцію Антимонопольний комітет України наклав на компанію ще у 2016 році. Загалом тоді оштрафували 7 трейдерів, зокрема ОККО (на 77 мільйонів), WOG (на 54 мільйони) та Shell (на 39 мільйонів гривень).

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Що відомо про змову на ринку пального

Антимонопольний комітет виявив, що компанії-учасники справи підтримували на інформаційних табло своїх АЗС схожі роздрібні ціни на бензин марки А-95 та дизельне паливо.

Також трейдерів звинуватили у застосуванні складних та непрозорих програм лояльності, запровадженні акцій та знижок, які не дозволяли споживачам отримати реальну інформацію про ціни на пальне.

Крім виплати штрафу, компанії також були зобов'язані усунути зазначені порушення. Додамо, що оператори WOG та OKKO оскаржують рішення Антимонопольного комітету – штрафи у справі вони поки не сплатили.