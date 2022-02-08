Зміцнення позицій на африканському ринку: український стартап Jiji поглинув ще одного конкурента

Стартап Jiji, що належить українській IT-компанії Genesis, заявив про поглинання маркетплейсу Tonaton. Платформу викупили у Saltside Technologies, яка є головним конкурентом Jiji у Гані.

Сторони не розкрили суму угоди. Проте представники Genesis поділились, що загальна оцінка Jiji після поглинання перевищила 200 мільйонів доларів.

Зверніть увагу "Боявся, що мене можуть з'їсти": як українці запустили багатомільйонний бізнес в Африці

Jiji поглинула свого головного конкурента в Африці

Маркетплейс Tonaton працює на ринку Гани уже близько 8 років, і до угоди з Jiji був її головним конкурентом в Африці. Придбання компанії – це консолідація ринку онлайн-оголошень у Гані, завдяки якій бази користувачів обидвох компаній об'єднаються.

Що відомо про Jiji Портфельний актив української IT-компанії Genesis, найбільший класифайд Африки. Щомісяця платформу відвідує понад 12 мільйонів унікальних користувачів, які взаємодіють із понад 4 мільйонами оголошень. З моменту заснування компанія залучила понад 50 мільйонів доларів інвестицій.

Разом із придбанням OLX у 2019 році нова угода дає українській Jiji можливість посилити свої позиції на африканському ринку і свідчить про впевнений рух до транзакційної бізнес-моделі.

Ми наближаємось до того, щоб стати регіональним лідером у сфері онлайн-оголошень. Jiji є найбільшою компанією на ринку електронної комерції Африки за сукупною вартістю розміщених товарів (понад 10 мільярдів доларів) і лідером у таких ключових категоріях, як авто і нерухомість,

– заявив співзасновник і СЕО Jiji Антон Волянський.

Додамо, що угода має забезпечити надійну базу для оптимізації Jiji своїх послуг на автомобільному ринку, якому зараз прогнозують зростання до 400 мільйонів користувачів. Вже зараз українська компанія є лідером на цьому ринку у Нігерії, Гані, Кенії і Уганді.