Зміни не пов'язані з негативними новинами навколо компанії, – Цукерберг про ребрендинг Facebook

Засновник Facebook Марк Цукерберг мріє, щоб його компанію перестали сприймати винятково як соціальну мережу. Мільярдер вирішив об'єднати всі надбання, зокрема Instagram, WhatsApp та Oculus, у єдиний метавсесвіт, звідки й з'явилась нова назва Meta та логотип у вигляді кривого знака нескінченності.

Цукерберг прокоментував ребрендинг і наголосив, що зміни жодним чином не пов'язані з негативними новинами, які протягом останніх місяців суттєво вдарили по іміджу компанії. Про те, чому Facebook тепер Meta, мільярдер розповів виданню The Verge.

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Чому компанія Facebook змінила назву на Meta

Марк Цукерберг зазначив, що Facebook – це не тільки соцмережа. У компанії розробляють технології, які допомагають людям спілкуватись, і бренд Meta повністю відповідає усім напрямкам діяльності команди.

Зміни не пов'язані з негативними новинами навколо компанії. У 2014 році ми купили Instagram та WhatsApp і стали великою сім'єю додатків. Назвати компанію на честь однієї з мереж було ніяково. І мені було дивним прибрати назву Facebook, адже це іконічна платформа. Але зараз ми на наступному етапі розвитку і готові змінюватись,

– наголосив Цукерберг.

Мільярдер зазначає, що його команда не тікає від проблем, а "мчить до чогось нового". Цукерберг свято вірить в ідею метавсесвіту, і таке бачення майбутнього стимулює компанію рухатись вперед.

Втім, засновник Meta переконаний, що метавсесвіт з'явиться не раніше другої половини цього десятиліття. Для цього необхідно зробити ще безліч фундаментальних речей.

Плани та конкуренція

Цукерберг розповів, що найближчі 1 – 3 роки його команда передусім фокусуватиметься на розвитку платформ Facebook та Instagram. Наразі збільшується конкуренція з боку TikTok та iMessage, а також тривають технологічні перегони з YouTube та Snapchat.

Останні п'ять років були школою для мене та компанії. Було багато проблем, і ми їх розв'язували. Нам довелось вигадувати надскладні алгоритми, щоб виявляти небезпечний контент, і я дуже пишаюсь тим, чого нам вдалось досягти,

– додав Цукерберг.

Наразі Meta об'єднала всі придбані та розроблені інновації у галузях AR та VR у структуру Reality Labs. Там уже працює близько 10 тисяч фахівців – майже 20% від усіх працівників компанії.