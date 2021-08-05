Менші автомобільні компанії також можуть заявити про свою "електрифікацію". Це зумовлено передусім поступовим зростанням попиту споживачів на електрокари та жорсткішими вимогами до власників авто на паливних двигунах.

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Новий автотренд

Перехід до масовішого виробництва електромобілів може коштувати індустрії близько 330 мільярдів доларів протягом наступних 5 років. Однак ці витрати з часом окупляться, щонайменше на ринку США, оскільки федеральна та місцева влада країни робить все можливе, аби розвивати попит на електрокари серед споживачів.

Так, федеральні законодавці сьогодні виділяють до 7,5 мільярдів доларів на штати з метою розвитку відповідної інфраструктури, зокрема зарядних станцій, паркувальних місць та розширення можливостей оплати послуг для власників електромобілів.

Уряд США активно розвиває інфраструктуру для електромобілів / Фото Unsplash

Окрім цього, Білий дім може оголосити обов'язкове підвищення цін на дизель та бензин у розмірі 3,7% на наступні два роки. Відповідний законопроєкт уже зареєстровано в уряді.

До слова, все більше автовиробників починають створювати власні моделі авто на електродвигунах:

Ford почав продавати позашляховик Mustang Mach-E та презентував нову модель пікапа Lightning F-150;

Rivian Automotive LLC розпочала продаж моделі R1T;

Volkswagen AG розробила позашляховик ID.4;

Lucid Group випустить першу масову партію седанів моделі Air до кінця 2020 року тощо.

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Додамо, що якщо минулого року лише 22% власників авто на паливних двигунах у США були готовими пересісти на електрокар, то свіже опитування 2021 року показало підвищення цього показника до 37%.