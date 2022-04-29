При цьому зазначається, що остаточно виходити з ринку країни-агресорки Haribo не планує. Текст листа оприлюднили росЗМІ, 24 канал передає деталі.

Читайте також Пізно пити Borjomi: грузинська компанія призупиняє виробництво мінеральної води через санкції

Лист Haribo російським бізнес-партнерам

Припинення експорту продукції на російський ринок Haribo пояснила повномасштабним вторгненням Росії в Україну, значним зростанням цін на сировину, більшою вартістю виробництва, підвищенням тарифів на перевезення та змінами у ланцюжках постачання.

Глобальним керівництвом прийнято рішення про призупинення виробництва продукції для російського ринку до спеціального розпорядження,

– йдеться у повідомленні компанії.

Разом з тим Haribo підкреслила, що не має наміру назавжди вийти з ринку – діяльність виробника у Росії зберігається. За листом, компанія попросила торгові мережі країни-агресорки не розривати діючих договорів, надати розтермінування на виконання зобов'язань і не вводити проти неї санкцій.

Довідка. Haribo – німецький виробник солодощів, заснований ще у 1920 році. Керує 16 заводами у різних країнах світу і виготовляє зефір, жувальні цукерки та фруктовий мармелад. Один із найбільш впізнаваних товарів компанії – фруктові жувальні ведмедики.

Зверніть увагу, що за відкритими реєстрами виторг Haribo у 2021 році на російському ринку склав 2,1 мільярда рублів, а чистий прибуток – 102,5 мільйона рублів. Сплачуючи податки за свою діяльність у Росії, міжнародні компанії таким чином фінансують воєнну машину Кремля.

Не пропустіть – Україна зараз на піку протистояння: дивіться відео