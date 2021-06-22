За даними, які вдалось отримати ЗМІ, ключовий спосіб управління ефективністю роботи співробітників в Amazon є несправедливим і часто характеризується недосяжними цілями, виснажливим ​​робочим навантаженням, неточними та змінними завданнями, а також нереальними термінами їх виконання.

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У документах, вивчених виданням Insider, вперше докладно описується програма під назвою Pivot, центральний елемент значно ширшої системи оцінки ефективності, яка, за словами деяких співробітників, призначена саме для виконання квот на звільнення, а не для просування по кар'єрі.

Пожиттєва заборона працювати в компанії Amazon

Ставки тут високі, тому що тим, хто не пройшов програму Pivot і звільнився, заборонено надалі працювати в Amazon, а після звільнення осіб пожиттєво заносять у список "не наймати".

Як і більшість роботодавців, ми надаємо менеджерам інструменти, які допомагають співробітникам покращувати свою роботу і просуватись по кар'єрних сходах,

– йдеться в заяві представника Amazon.

Жорстка система оцінки персоналу

У багатьох компаніях існують жорсткі системи оцінки. Підхід Goldman Sachs зазвичай призводить до щорічного скорочення 5% співробітників. Але інсайдери в Amazon свідчать, що процес управлінні персоналом в компанії особливо проблематичний, оскільки він значною мірою непрозорий і дає велику свободу дій менеджерам. Самі ж менеджери із персоналу також стикаються з сильним тиском, що вимагає щорічно скорочувати певну кількість співробітників. Деякі менеджери раніше навіть заявляли, що вони навіть наймають людей тільки для того, щоб мати можливість їх звільнити, хоча прессекретар Amazon заперечує ці дані.

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Виплати в розмірі 30 000 доларів за звільнення

Програма Pivot пропонує два варіанти: або піти з Amazon з виплатою, або спробувати поліпшити роботу ще раз і ризикнути звільненням з меншою виплатою. Компанія дає співробітникам п'ять робочих днів на ухвалення рішення.

Перший варіант передбачає виплату, яку Amazon називає виплатою першого рівня, вона розраховується на основі стажу роботи та базової зарплати. Кілька таких пропозицій виплат були на суму близько 30 000 доларів. Тобто працівник може взяти цю суму і негайно звільнитися.

Якщо співробітник обирає другий варіант, він залишається на своїй посаді та "зобов'язується продемонструвати необхідні поліпшення" в роботі, виконавши "план поліпшення". Як правило, цей план охоплює завдання або серію завдань, заснованих на принципах лідерства Amazon, і зазвичай передбачає складання письмового звіту.

Виконання двох робіт, нереальні завдання та незрозумілі вимоги

Якщо співробітник успішно завершує план поліпшення, він виходить з програми Pivot і повертається до роботи. Але співробітники, що пройшли через цей процес, кажуть, що цілі часто були нереальними та вимагали багатогодинної додаткової роботи кожен день.

Окремим співробітникам давали кілька тижнів на виконання завдання, на яке зазвичай йде рік або більше. Терміни виконання вкрай нереальні, а цілі непрозорі, на додачу менеджери можуть використовувати цей процес у своїх інтересах.

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У програмі Pivot також часто використовують розпливчасті формулювання засновані на принципах лідерства Amazon. Наприклад, в одному з планів Pivot, як мета зазначено "Завоювати довіру", яку необхідно досягти шляхом поліпшення спілкування з колегами під час нарад.

Співробітники Amazon розповіли, що процес перевірки результативності надав менеджерам занадто багато влади над їхньою кар'єрою. Менеджери можуть припинити кар'єрний ріст будь-якого працівника, а згодом і звільнити без причин.

Ті, кому не вдалося досягти поставлених цілей, можуть погодитися на меншу виплату – зазвичай близько 11 000 доларів. Або ж оскаржити рішення і в разі невдачі отримати ще меншу виплату – близько 5 000 доларів.

Внутрішні судді Amazon

У співробітників є три робочих дні, щоб вирішити, чи подавати апеляцію на рішення програми Pivot. Раніше компанія Amazon дозволяла співробітникам оскаржити своє включення в програму Pivot, але в останні роки вона змінила правила, дозволивши оскаржувати тільки результати виконання плану щодо поліпшення роботи.

Проте навіть при успішному захисті права на працю з боку співробітника у внутрішньому протистоянні із компанією, у документах Amazon вказується, що компанія не може гарантувати отримання посади в іншому місці. Якщо посада не знайдена, співробітники можуть залишитися у своїй нинішній команді чи підрозділі з керівником, який саме й направив їх в Pivot, або ж звільнитись з вихідною допомогою.

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