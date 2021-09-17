Жодного представника китайського ринку: свіжий рейтинг 10 найбільших компаній світу

Tencent вибула зі списку 10 найбільших компаній світу за рівнем капіталізації. Вперше з 2017 року у рейтингу не залишилось жодної китайської корпорації.

Акції Tencent впали на 0,5% у четвер, 16 вересня, після чого оцінка компанії склала 556 мільярдів доларів. Цей показник на 3 мільярди нижчий, ніж в американського виробника мікросхем Nvidia, який посів 10 сходинку. Відсутність представників КНР у рейтингу є наслідком посилення тиску і контролю на компанії з боку владних структур країни.

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10 компаній з найбільшою капіталізацією: свіжий рейтинг

Місце Компанія Капіталізація (у доларах США) 1 Apple 2,46 трильйона 2 Microsoft 2,29 трильйона 3 Alphabet 1,93 трильйона 4 Saudi Arabian Oil 1,87 трильйона 5 Amazon 1,76 трильйона 6 Facebook 1,05 трильйона 7 Tesla 757 мільярдів 8 Berkshire Hathaway 630 мільярдів 9 Taiwan Semiconductor Manufacturing 561 мільярд 10 Nvidia 559 мільярдів

Додамо, що на початку 2021 року зі списку вийшла ще одна китайська компанія Alibaba. Пекін намагається посилити контроль над IT-сектором, оскільки він може трансформувати другу за величиною економіку світу.

Різке падіння рівня капіталізації Tencent | Інфографіка Bloomberg