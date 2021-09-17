Жодного представника китайського ринку: свіжий рейтинг 10 найбільших компаній світу
Джерело:Bloomberg
Tencent вибула зі списку 10 найбільших компаній світу за рівнем капіталізації. Вперше з 2017 року у рейтингу не залишилось жодної китайської корпорації.
Акції Tencent впали на 0,5% у четвер, 16 вересня, після чого оцінка компанії склала 556 мільярдів доларів. Цей показник на 3 мільярди нижчий, ніж в американського виробника мікросхем Nvidia, який посів 10 сходинку. Відсутність представників КНР у рейтингу є наслідком посилення тиску і контролю на компанії з боку владних структур країни.
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10 компаній з найбільшою капіталізацією: свіжий рейтинг
|Місце
|Компанія
|Капіталізація (у доларах США)
|1
|Apple
|2,46 трильйона
|2
|Microsoft
|2,29 трильйона
|3
|Alphabet
|1,93 трильйона
|4
|Saudi Arabian Oil
|1,87 трильйона
|5
|Amazon
|1,76 трильйона
|6
|1,05 трильйона
|7
|Tesla
|757 мільярдів
|8
|Berkshire Hathaway
|630 мільярдів
|9
|Taiwan Semiconductor Manufacturing
|561 мільярд
|10
|Nvidia
|559 мільярдів
Додамо, що на початку 2021 року зі списку вийшла ще одна китайська компанія Alibaba. Пекін намагається посилити контроль над IT-сектором, оскільки він може трансформувати другу за величиною економіку світу.
Різке падіння рівня капіталізації Tencent | Інфографіка Bloomberg