Акції Tencent впали на 0,5% у четвер, 16 вересня, після чого оцінка компанії склала 556 мільярдів доларів. Цей показник на 3 мільярди нижчий, ніж в американського виробника мікросхем Nvidia, який посів 10 сходинку. Відсутність представників КНР у рейтингу є наслідком посилення тиску і контролю на компанії з боку владних структур країни.

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10 компаній з найбільшою капіталізацією: свіжий рейтинг

Місце Компанія Капіталізація (у доларах США)
1 Apple 2,46 трильйона
2 Microsoft 2,29 трильйона
3 Alphabet 1,93 трильйона
4 Saudi Arabian Oil 1,87 трильйона
5 Amazon 1,76 трильйона
6 Facebook 1,05 трильйона
7 Tesla 757 мільярдів
8 Berkshire Hathaway 630 мільярдів
9 Taiwan Semiconductor Manufacturing 561 мільярд
10 Nvidia 559 мільярдів

Додамо, що на початку 2021 року зі списку вийшла ще одна китайська компанія Alibaba. Пекін намагається посилити контроль над IT-сектором, оскільки він може трансформувати другу за величиною економіку світу.

Різке падіння рівня капіталізації Tencent | Інфографіка Bloomberg