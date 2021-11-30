Консалтингова компанія One Philosophy провела друге щорічне дослідження українських організацій "Життєстійкі: шлях далі", результати якого надала журналістам 24 каналу. Що змінилось у підході до діяльності компаній та які уроки українським організаціям вдалось засвоїти протягом другого року пандемії – далі у матеріалі.

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Результати дослідження

У дослідженні взяли участь власники і топменеджери 54 організацій, які працюють на українському ринку. Серед респондентів – представники приватних і державних компаній різних галузей, зокрема IT, культури, фармацевтики, транспорту тощо. У межах дослідження провели відкриті інтерв'ю та онлайн-опитування. Ось ключові показники, які вдалось з'ясувати:

75% респондентів очікують зростання доходів у 2021 році;

96% запровадили щось нове під час пандемії COVID-19;

81% змінив підхід до розвитку потенціалу працівників;

76% заявляють про поліпшення клієнтського досвіду протягом пандемії;

74% впевнені, що їхня репутація покращилась протягом останніх 2 років;

79% планують інвестувати у посилення життєстійкості власної організації.

2021 рік, безумовно, не зменшив кількості безсонних ночей, але додав досвіду у досягненні бізнес-результатів попри високий стан невизначеності все нових і нових хвиль пандемії. Ми помітили три великі теми, які наскрізною ниткою звучать у відповідях наших респондентів – оптимізм, дорослішання та готовність до викликів. Наталія Попович засновниця One Philosophy

Як компаніям вдалось дати відсіч пандемії

Серед ключових кроків у відповідь на пандемію, респонденти виокремили:

інвестиції у здоров'я;

розвиток потенціалу працівників;

плекання стосунків з партнерами;

поліпшення клієнтського досвіду;

переоцінка значення репутації.

Під час пандемії опитані запровадили такі основні новації:

випуск нового продукту або послуги;

створення або вихід у новий для компанії сегмент;

перехід на нову бізнес-модель;

вихід на новий для компанії ринок.

Коментарі учасників дослідження

Культура

У нас прискорилися процеси, які почались і раніше у царині цифрового доступу до культурних продуктів. Якщо рік тому ми робили перший 3D-тур виставкою, і це було надзусилля, то цьогоріч – це маст-хев для кожного проєкту. Ми працюємо у фізичному просторі, але повинні мати й онлайн-вимір. Ми встановили іншу норму роботи ефективної державної інституції, що орієнтована на суспільство, яке вона чує, і готова до віддачі. Ми створюємо інклюзивний простір, де можуть взаємодіяти різні жанри, культурні практики, де є обмін досвідом, рефлексіями, візуальним враженням. Олеся Островська-Люта гендиректорка Мистецького арсеналу

За словами гендиректорки Мистецького арсеналу, серед тих, хто ухвалює рішення, ціна і престижність культури починає суттєво зростати, і вже не є маргінальним явищем. Відбувається переорієнтація ділової еліти на те, що українське і "домашнє" може бути першокласним, світового рівня.

Що повпливало на життєстійкість компаній

команда і корпоративна культура;

мета та принципи;

гнучкість, здатність вчитись та швидко адаптовуватись до змін;

інновації і пошук можливостей для розвитку;

репутація і взаємодія зі стейкхолдерами;

взаємодія з клієнтами.

Фармацевтика

Ми перейшли на нову бізнес-модель – людинократію, пласку структуру, змінили багато підходів по роботі з клінічними дослідженнями, працюємо з багатьма міжнародними інституціями, заходимо на нові ринки.



Раніше система управління у компаніях була централізованою, кожен окремий сегмент не мав повної картинки й рішення ухвалювались "зверху". Зараз у гіперпов'язаному світі всі ланки можуть самостійно ухвалювати рійшення й, відповідно, ставати автономними підрозділами. Дмитро Шимків голова правління Darnitsa Group

"Це еволюція, у яку ми зараз входимо. Вся "машина" визначається швидкістю найповільнішої ланки. Організації мають бути пласкими, і для фармацевтичної галузі це й буде найбільшим викликом", – додав респондент.

За словами Дмитра Шимківа, нині доводиться "бігти швидше, ніж до пандемії". У деяких напрямках ринки звузились, а конкуренція, відповідно, збільшилась. Darnitsa Group, на переконання голови її правління, зростає не тільки фінансово, а й ідейно, ідеологічно, разом з людьми.

У нас є маяк – бути лідером у змінах, щоб перемогти діабет та інші хронічні захворювання. Ми мріємо змінити ставлення людей до ожиріння і надати можливості та інструменти, щоб подолати цю проблему. Мені здається, таке розуміння допомогло працівникам подолати всі виклики. Успішна компанія – це та, яка продовжує зростати не лише попри, а й завдяки кризі. Владислав Мороз віцепрезидент та генеральний директор Novo Nordisk Україна та Молдова

Аспекти, які впливають на вибудову стратегій компаній

пандемія триватиме ще довго;

посилена конкуренція;

всі в одних умовах;

споживачі дорослішають;

робота – разом і звідусіль;

вигорання;

здоров'я – це інвестиція, а не витрата;

глобальна цифровізація;

дефіцит кваліфікованих кадрів;

дорожчання ресурсів.

Авіатранспорт

У нас з'явилось багато нових послуг – від їжі, реєстрації, багажу до страхування, перевезення тварин і вантажів. Впровадили сітібрейки – комбінацію, що включає переліт, готель, екскурсію і трансфер. Так ми стаємо ближче до клієнта з точки зору комфорту. Щодо нових ринків – ми почали літати у Саудівську Аравію, і це унікальний кейс. Раніше жодна українська авіакомпанія не літала у цю країну. Дмитро Сєроухов гендиректор SkyUp Airlines

За словами Дмитра Сєроухова, під час пандемії SkyUp вдалось зберегти команду, бути чесними та відкритими з кожним партнером, прозоро описувати можливості і пріоритети. Аеропорти, лізингодавці, підрядні організації, – зі всіма вдалось домовитись.

"Наші відносини з партнерами стали ближчими і теплішими, бо до пандемії ми були новенькими, ще й з України, треба було заслужити довіру. Зараз розуміємо, що команда – це наша головна цінність, тому маємо розвивати її професійно і ментально. У нас з'явився GROW UP – корпоративний університет, який контролює та регулює програму навчання для всіх працівників", – ділиться Дмитро Сєроухов.

IT

Наразі у нас в Україні 6 офісів, і нам все одно, звідки працює програміст. Цей перехід від роботи з локаціями до роботи будь-де ми здійснили під час пандемії. Ми наймаємо програмістів і поза межами України і почали багато інвестувати у розвиток бізнесу, з'явилось більше сміливості і розуміння, що треба розвиватись активніше. У кризу всі скорочують маркетингові бюджети, але треба робити навпаки.



Усі почали інвестувати у прискорену цифровізацію, нові бізнес-моделі, оптимізацію та створення онлайн-процесів. Для нас це зоряний час, коли є великий попит на інженерні послуги, і ми його підхоплюємо. Такий бум триває вже майже рік. Віталій Седлер гендиректор Intellias

Віталій Седлер розповів, що під час пандемії стало зрозуміло – ключові люди у щасті й горі разом. У компанії сфокусувались на команді, і впевнені, що навіть у найскладнішій кризі зможуть зростати надалі.

7 факторів успіху у постпандемійному світі

За результатами дослідження, втриматись на плаву компаніям-респондентам допомогли такі фактори:

Відповідальний капіталізм . Усвідомлення відповідальності перед командою, клієнтами, партнерами та громадою. Генерація не одного лише прибутку, а й соціального впливу для країни чи світу. Розвиток бізнесу за принципами сталого розвитку й боротьба зі справді великими проблемами – нерівністю, кліматичними змінами, дезінформацією, доступом до якісної освіти тощо.

. Усвідомлення відповідальності перед командою, клієнтами, партнерами та громадою. Генерація не одного лише прибутку, а й соціального впливу для країни чи світу. Розвиток бізнесу за принципами сталого розвитку й боротьба зі справді великими проблемами – нерівністю, кліматичними змінами, дезінформацією, доступом до якісної освіти тощо. Етика і принциповість . Фокусування на великій меті та цінностях, моральне лідерство, жодних компромісів з совістю, етичність, формування системи сенсів навколо власної діяльності.

. Фокусування на великій меті та цінностях, моральне лідерство, жодних компромісів з совістю, етичність, формування системи сенсів навколо власної діяльності. Відкритість до непередбачуваного . Адаптивність, готовність до невизначеності, нових викликів і катаклізмів.

. Адаптивність, готовність до невизначеності, нових викликів і катаклізмів. Пошук можливостей . Вміння за будь-яких обставин знаходити нові можливості та диверсифікувати діяльність. Зростати попри кризу і не боятись експериментувати.

. Вміння за будь-яких обставин знаходити нові можливості та диверсифікувати діяльність. Зростати попри кризу і не боятись експериментувати. Швидкість у діях і вдумливість у важливих рішеннях . Потрібно діяти швидко, експериментуючи та шукаючи нові рішення, однак не забувати про важливість попередньо обдумати свої кроки.

. Потрібно діяти швидко, експериментуючи та шукаючи нові рішення, однак не забувати про важливість попередньо обдумати свої кроки. Цінність стосунків . Плекати відносини з працівниками, клієнтами і партнерами, вибудовувати довіру і завжди бути поруч.

. Плекати відносини з працівниками, клієнтами і партнерами, вибудовувати довіру і завжди бути поруч. Реалістичний ідеалізм. Бути реалістами, але не переставати мріяти масштабно, мати волю до перемоги.

Фінтех

Нам усім довелося випрацювати внутрішні неписані правила. Ми домовилися, що більшість внутрішніх дзвінків в компанії тривають не довше 30 хвилин. За цей час насправді можна вирішити всі головні питання. Перерва між дзвінками – 15 хвилин. Другу половину п'ятниці намагаємося залишати, щоб попрацювати без дзвінків. Якщо потрібно комусь взяти частину цього часу для сім'ї в якусь із п'ятниць, це також можливо. Це внутрішні домовленості в команді, що допомагають тримати баланс, мати гнучкість. Люди можуть працювати як з дому, так і в офісі, і така можливість допомагає їм емоційно легше сприймати ситуацію. Iнга Андреєва гендиректорка Mastercard в Україні та Молдові

На переконання Інги Андреєвої, бути успішним у постпандемійному світі – це не знижувати швидкість, орієнтуватись на клієнта і будувати команду на основі довіри. "Найбільший виклик – не втратити зв'язок з командою, на рівні корпоративної культури, на рівні ціннісних речей. Втримати команду у стані гармонії під час постійної непрогнозованості", – наголосила респондентка.

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