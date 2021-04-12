Все більше людей у світі вакцинуються проти COVID-19. У США кожен третій отримав принаймні одну дозу вакцини. Бізнесмени та інвестори ж очікують, що разом із вакцинацією зміняться і звички покупців. Про це вони розповіли в опитуванні CNBC.

Звичка 1. Безпека понад усе

Навіть після пандемії, покупці все ще намагатимуться уникати зайвих контактів – купуватимуть онлайн та братимуть їжу на виніс. У США майже кожен третій споживач повідомив, що надзвичайно або дуже стурбований фізичним здоров'ям, згідно зі звітом AlixPartners.

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Безконтактні доставки залишаться поширеними / Фото Shutterstock

Тож бізнесу доведеться враховувати ці побоювання. Наприклад, американська компанія Target заявила, що врахує безпеку в майбутньому дизайні магазинів. Зокрема у вбиральнях створять більше безконтактних функцій, а між полицями з товарами забезпечать більше простору.

Звичка 2. Продукти замість готової їжі

Ресторанний бізнес та туризм відновлюватиметься найповільніше після пандемії. Люди більше готуватимуть, ніж їстимуть у ресторанах.

30% американців заявили, що планують витрачати більше на продукти ;

; 44% заявили, що витратять менше на вечерю в ресторані.

Генеральний директор General Mills Джефф Харменінг розповів, що раніше люди обідали в ресторанах, якщо працювали в офісах чи їздили у відрядження. Зараз багато людей мають гнучкий графік чи взагалі працюють з дому.

До пандемії 7% покупок у магазинах здійснювали онлайн, за даними Mastercard Economics Institute. Очікується, що ця частка зросте приблизно до 9%.

Звичка 3. Молодь буде все скуповувати

Підлітки та молодь готові витрачатися більше на покупки. Дослідження Piper Sandler показало, що підлітки з сімей з високим доходом витрачатимуть 30% своїх грошей на одяг. Це максимум за останні 8 років.



Найпопулярнішою покупкою серед підлітків буде одяг / Фото Unsplash

Майже половина молодих покупців заявили, що мають намір скористатися літаком протягом наступних шести місяців. Восени таких було всього 33%.

Звичка 4. Мінімум контакту

Безконтактні способи оплати і взаємодії залишаться популярними і після пандемії коронавірусу. Компанії вже це розуміють і адаптують свій бізнес:

Компанія Best Buy відводить більше простору у своїх магазинах під видачу онлайн-замовлень.

відводить більше простору у своїх магазинах під видачу онлайн-замовлень. Walmart і Kroger планують інвестувати в автоматизацію, щоб справлятися зі всіма онлайн-замовленнями.

планують інвестувати в автоматизацію, щоб справлятися зі всіма онлайн-замовленнями. McDonald’s закриває сотні ресторанів усередині магазинів Walmart.

закриває сотні ресторанів усередині магазинів Walmart. Sweetgreen та Shake Shack планують додати проїжджі смуги, оскільки відвідувачі охочіше замовляють всередині своїх автомобілів.

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