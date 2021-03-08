Жінок– підприємиць в Україні стає все більше: який відсоток
В Україні стає все більше жінок серед ФОПів. Загалом зареєстровані вже 863 455 жінки, а це майже половина від усіх підприємців.
Джерело:"Опендатабот"
Жінок-ФОПів вже є 46,6%. Варто зазначити, що у 2016 році було 44,8%.
Цікаво Жінок більше ніж чоловіків: яка частка бізнесу належить українкам
Найчастіше жінки ведуть у бізнес у таких сферах:
- роздрібна торгівля – 43,6%;
- надання інших індивідуальних послуг – 9,3%;
- комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність – 4,9%.
Станом на лютий 2021 року 43 407 жінок працюють підприємцями в ІТ.
Цікаво, що частка жінок серед ІТ-ФОПів суттєво зростає щороку. У 2017 році їх було 20,9%, а у 2021 році вже 24,7%.
В яких сферах працюють жінки-підприємиці / Інфографіка "Опендатаботу"
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