У жіночі бізнес-ідеї почали інвестувати більше грошей: цікаве дослідження

У 2021 році інвестори почали вкладати більше грошей у стартапи, створені жінками. Їхні бізнес-ідеї виявились більш стійкими до глобального економічного занепаду, ніж чоловічі.

Такі висновки наводить звіт "Жінки у венчурній екосистемі", створений Beyond the Billion спільно з JPMorgan Chase. Середня оцінка жіночих стартапів на ранніх стадіях запуску протягом 2021 року виросла з 30 до 45,5 мільйонів доларів.

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Чому це важливо

З березня по червень 2020 року, коли по всьому світу діяли жорсткі локдауни, стартапи, засновані жінками, постраждали непропорційно більше, ніж чоловічі. Протягом 3 місяців інвестиції у компанії, створені жінками, скоротились на 28,1%, коли молодий бізнес чоловіків втратив лише 5,4%.

Стабільне зростання інвестицій у бізнес жінок розпочалось лише у грудні 2020 року. Хоча компанії, засновані жінками, здебільшого завершили перший пандемійний рік з хорошими показниками, суттєва перевага була на боці компаній під керівництвом чоловіків.

Зростання показників

У 2021 році ситуація змінилась на краще: станом на 30 вересня середня оцінка жіночих стартапів на ранніх стадіях склала 45,5 мільйонів доларів, а на пізніх етапах запуску – 120 мільйонів, що на 69,4% більше, ніж минулого року.

Ми стали свідками того, як компанії, очолювані жінками, проявили високу стійкість перед глобальним економічним занепадом,

– прокоментувала Енн Кернс, віцеголова Mastercard.

За словами представниці Mastercard, інвестори все частіше вкладають гроші в бізнес-ідеї жінок, бо вважають їх рухомою силою глобального прогресу та інновацій.