Жінки почали заробляти більше, але все одно менше, ніж чоловіки: який розрив

Джерело:24 канал
Україна рухається у напрямку зменшення гендерної дискримінації. Проте зарплати все ще відчутно різняться, а представленість жінок у бізнесі та державних органах – низька.
Україні вдалося зменшити розрив в оплаті праці жінок і чоловіків, повідомили у Мінсоцполітики. Так, якщо у 2017 році він становив 21,2%, то у 2020 році – 20,4%.
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Зросло представництво жінок у Парламенті, місцевих радах обласного, міських та районних рівнів, чому сприяло введення гендерних квот,
– йдеться у повідомленні міністерства.
Цікаво, що за індексом скляної стелі 2021 року від The Economist найкращі умови для жінок, які працюють, – у країнах Північної Європи, а саме Швеції, Ісландії, Фінляндії та Норвегії.
За даними Міжнародної організації праці, 57% опитаних міжнародних компаній підтвердили, що гендерна рівність сприяє покращенню результатів бізнесу. При цьому три чверті опитаних заявили про збільшення прибутку від 5 до 20%.