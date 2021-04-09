Україна рухається у напрямку зменшення гендерної дискримінації. Проте зарплати все ще відчутно різняться, а представленість жінок у бізнесі та державних органах – низька.

Україні вдалося зменшити розрив в оплаті праці жінок і чоловіків, повідомили у Мінсоцполітики. Так, якщо у 2017 році він становив 21,2%, то у 2020 році – 20,4%.

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Зросло представництво жінок у Парламенті, місцевих радах обласного, міських та районних рівнів, чому сприяло введення гендерних квот,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Гендерна рівність в бізнесі

В Україні стає все більше жінок серед ФОПів. Загалом зареєстровані вже понад 860 тисяч, а це 46,6% від усіх підприємців.

Проте жінок серед власників бізнесу все ще мало – 320 тисяч чоловіків відкрили компанії за останнє десятиліття проти 129 тисяч жінок.

Цікаво, що за індексом скляної стелі 2021 року від The Economist найкращі умови для жінок, які працюють, – у країнах Північної Європи, а саме Швеції, Ісландії, Фінляндії та Норвегії.

Чому жінкам варто працювати у бізнесі

За даними Міжнародної організації праці, 57% опитаних міжнародних компаній підтвердили, що гендерна рівність сприяє покращенню результатів бізнесу. При цьому три чверті опитаних заявили про збільшення прибутку від 5 до 20%.