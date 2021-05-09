Відмовився платити викрадачам викуп за онука: історія найжадібнішого мільярдера на Землі

Жан-Пол Гетті у другій половині XX століття був найбагатшою у світі людиною. Він володів 80% всієї нафти на планеті. Однак є цікава особливість Гетті – він був дуже жадібним.

Дитинство Пола

Батько і мати виховували майбутнього мільярдера в строгості. Їхня перша дитина померла, а тому через велике хвилювання за Пола йому забороняли спілкуватися з однолітками.

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У матері був панічний страх того, що хлопчик може підхопити якусь інфекцію. Що цікаво, через трагедію батьки намагались сильно не прив'язуватися до другої дитини – Пола. Вони боялися знову сильного страждання, яке могло б бути у разі втрати це однієї дитини.

Батьки Пола були побожними та смиренними, однак син – ні. Через це в заповіті батько вказав, що всі його статки перейдуть виключно до дружини.

Найбагатша людина планети

Після університету Пол вирішив зайнятися сімейним бізнесом. Батько йому призначив зарплату – 100 доларів в місяць. Вже в 23 роки хлопцеві вдалося заробити перший мільйон. Це могло статися раніше, але батьки відмовлялись давати синові позики.



Він був надзвичайно жадібним / Фото Imperative Entertainment

Вже в 1957 році Гетті очолив рейтинг найбагатших людей Америки за версією Fortune. Тоді аналітики зазначали, що стан Пола щодня збільшувався на пів мільйона доларів.

У 1966 році Жан Пол Гетті потрапив у Книгу рекордів Гіннесса – його визнали найбагатшою людиною на планеті. Тоді його статки сягали 1,2 мільярда доларів.

Жадібність до жінок

Гетті був жадібним до своїх жінок.

Тривалі відносини з жінкою можливі, тільки якщо ви банкрут,

– казав мільярдер.

Пол був одружений 5 разів. Однак, що цікаво, кожна його дружина за віком могла б бути його донькою. Ба більше, є інформація, що як мінімум 4 з них були незайманими.

Відмовився поїхати на похорон сина

У Пола Гетті було 5 синів. Один з них помер ще у дитячому віці. Йому було приблизно 10 років.

Про смерть сина Пол дізнався, коли був у Європі. Він відмовився летіти до Америки на похорон через те, що не міг відкласти свої бізнес-плани.

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Ще один син мільярдера помер у 1973 році. Гетті хотів, щоб саме він був його наступником. Стосунки з іншими синами були не найкращими. Один з молодших подав на батька до суду. Він вимагав, щоб Пол виплатив йому та своїм зведеним братам гроші. Мільярдер виграв суд, але якусь суму грошей все ж надіслав синам.

Викрадення онука

16-річного онука Пола викрали у 1973 році. Ситуація тягнулась довго, адже викрадачі вимагали у мільярдера велику суму грошей – 17 мільйонів доларів. Полл не погодився на вимогу.

У мене 14 онуків, і якщо я заплачу зараз, незабаром, мабуть, вкрадуть і інших 13,

– сказав Пол.



Джон Пол Гетті III – онук, якого викрадали / Фото AP

Викрадачі вдавались на різні провокації, аби вмовити мільярдера заплатити. Вони присилали йому відрізане вухо онука та заявили, що вимагають тепер лише 3 мільйони доларів. Тоді дідусь змилосердився.

Однак не все так легко! Він заплатив лише 2,2 мільйони доларів. Інші 800 тисяч доларів позичив своєму синові під 4% річних – це був батько викраденого хлопця.

Онук намагався поговорити з дідусем після інциденту, але той не хотів. Пол був впевнений, що викрадення було інсценовано ним та його матір’ю.

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На чому ще економив

У старості Гетті вже зовсім не приховував своєї риси жадібності. Людей досі дивує те, що мільярдер економив навіть на канцелярських товарах. Пол по кілька разів використовував один конверт. Він відклеював старі марки та закреслював адреси.

Пол по кілька разів використовував один конверт. Він відклеював старі марки та закреслював адреси. Мільярдер також заощаджував на платі за опалення. У нього було кілька електричних камінів.

У нього було кілька електричних камінів. Дуже часто гості мільярдера просили зателефонувати по власних потребах з його телефону в Саттон-Плейс для міжміських розмов з Австралією і США. Це було дорого. Через це Пол вирішив встановити в маєтку телефон-автомат для гостей. Вони платили йому за кожен дзвінок.

Гетті ніколи не купував шкарпетки, ціна яких було вищою ніж 1 долар.

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Мільярдер практично нічого не залишив близьким. Його сини й віддані слуги отримали копійки. Статки надійшли до музею в місті Малібу.

На одному з телеканалів смерть мільярдера прокоментували так: "Померла найбагатша, самотня і найегоїстичніша людина на світі. За 84 роки свого життя він не дав ні цента на благодійність".