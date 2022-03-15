Зеленський та коктейлі Молотова: ритейлер LEGO зібрав для України понад 16 тисяч доларів

15 березня 2022 , 14:56
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Джерело:

Citizen Brick

Ритейлер знаменитого данського конструктора Lego Citizen Brick вирішив зібрати пожертви для України. Для цього вони випустили спеціальні фігурки президента України та "коктейлів Молотова".

У Citizen Brick ухвалили таке рішення на фоні військового вторгнення Росії на територію України. Вони організували спеціальний розпродаж з метою зібрати кошти для українських біженців.

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Розпродаж фігурок Lego для України

Зокрема, покупці мали шанс придбати два товари на замовлення – мініфігурки коктейлів Молотова, які коштували 10 доларів та президента України Володимира Зеленського за 100 доларів. Кількість цих фігурок обмежена.

До теми! На початку березня 2022 року компанія Lego повідомила про припинення постачання своєї продукції до 81 російського магазина. Це відбулось через санкції, котрі запровадили до країни-агресорки в наслідок цинічного нападу на Україну.
 
Розпродаж фігурок Lego для України / Фото Citizen Brick
 
Розпродаж фігурок Lego для України / Фото Citizen Brick
 
У Citizen Brick запевнили, що 100% від продажу цих товарів піде благодійній організації Direct Relief на допомогу її у доставленні медичних товарів для українців. Під час аукціону вдалося зібрати 16 540 доларів. Наразі ця організація співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України.
 
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Автор: Віта Свірневська