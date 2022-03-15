У Citizen Brick ухвалили таке рішення на фоні військового вторгнення Росії на територію України. Вони організували спеціальний розпродаж з метою зібрати кошти для українських біженців.
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Розпродаж фігурок Lego для України
Зокрема, покупці мали шанс придбати два товари на замовлення – мініфігурки коктейлів Молотова, які коштували 10 доларів та президента України Володимира Зеленського за 100 доларів. Кількість цих фігурок обмежена.
Розпродаж фігурок Lego для України / Фото Citizen Brick
Розпродаж фігурок Lego для України / Фото Citizen Brick
У Citizen Brick запевнили, що 100% від продажу цих товарів піде благодійній організації Direct Relief на допомогу її у доставленні медичних товарів для українців. Під час аукціону вдалося зібрати 16 540 доларів. Наразі ця організація співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України.
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