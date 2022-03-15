У Citizen Brick ухвалили таке рішення на фоні військового вторгнення Росії на територію України. Вони організували спеціальний розпродаж з метою зібрати кошти для українських біженців.

Цікаво Зеленський заявив про скасування перевірок для бізнесу

Розпродаж фігурок Lego для України

Зокрема, покупці мали шанс придбати два товари на замовлення – мініфігурки коктейлів Молотова, які коштували 10 доларів та президента України Володимира Зеленського за 100 доларів. Кількість цих фігурок обмежена.