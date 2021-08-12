Зелене світло для "Дія City": Зеленський підписав резонансний закон

В уряді запевняють, що введення режиму "Дія City" дозволить Україні стати одним із найбільших світових IT-хабів. Чи справді IT-галузь отримає значні зиски від нововведень, а запропоновані зміни сприятимуть залученню іноземних інвестицій в українську економіку.

Відповідний закон № 1667-ІХ, який нардепи ухвалили 15 липня, вже підписав Президент України Володимир Зеленський.

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У Міністерстві цифрової трансформації України запевняють, що новий закон про "Дія City" не лише сприятиме залученню іноземних інвестицій, а й гарантує невтручання держави у діяльність українського ІТ-бізнесу. Одним з актуальних нововведень в уряді вважають запровадження GIG-контрактів.

Це формат трудових правовідносин, який ґрунтується на короткострокових контрактах або неформальних домовленостях. Прикладом такого формату правовідносин можна вважати сервіс Uber

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Держава гарантує ІТ-індустрії незмінність умов "Дія City" протягом 25 років. "Дія City" запроваджується як альтернатива поточним умовам та діятиме паралельно з ними. Тобто український ІТ-бізнес добровільно обиратиме чи потрібен компанії цей правовий режим

На кого орієнтовано сервіс "Дія City"

Резидентами "Дія City" зможуть стати лише юридичні особи, зареєстровані за українським законодавством. Документом встановлений чіткий перелік кваліфікованих видів діяльності в межах спецрежиму.

Проте потрапити у формат "Дія City" зможе не кожен IT-підприємець, адже для цього слід відповідати певним вимогам. Наприклад, у співробітників компаній повинні бути високі зарплати – в середньому 1200 євро на місяць. А частка експорту компанії має становити не менше 70%.

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Які очікування від нововведень

В уряді стверджують, що результатом запровадження "Дія City" стане збільшення частки IT-галузі у ВВП країни до 10%. Також урядовці очікують збільшення доходів IT-галузі до 16,5 мільярда доларів та зростання робочих місць з нинішніх 200 тисяч до 450 тисяч осіб.

Критика нового проєкту з боку українського IT

Варто нагадати, що законодавчі нововведення українського уряду не викликають захоплення у фахівців зі сфери українського бізнесу. Зокрема нерозуміння певних принципів Дія City, наприклад, гарантії для резидентів проти так званих "маски-шоу".