Збитковий "Нафтогаз": за пів року компанія пішла в мінус на 1,7 мільярда гривень

Витрати компанії "Нафтогаз" у першому півріччі 2021 року перевищили доходи. Таким чином збиток компанії склав близько 1,7 мільярда гривень.

Фінансові показники компанії

Дохід від реалізації склав 106,2 мільярда гривень . Це у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

. Це у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому витрати становили 104,13 мільярда гривень. Для порівняння торік вони на рівні 91,9 мільярда гривень.

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Після відрахування всіх податкових платежів (4,9 мільярда гривень), компанія вийшла у мінус – у першому півріччі "Нафтогаз" зазнав збитків на 1,65 мільярда гривень. Це значне менше, ніж у першому півріччі 2020 року – 11,54 мільярда гривень.

Яким було перше півріччя для інших компаній

За перше півріччя 2021 року високий прибуток отримала держкомпанія Укргідроенерго (6,2 мільярда гривень) та Оператор газотранспортної системи України – 5,6 мільярда гривень.

(6,2 мільярда гривень) та – 5,6 мільярда гривень. Водночас суттєвих збитків зазнала Укрзалізниця – 1,4 мільярда гривень.

Другий квартал був традиційно прибутковішим для НАК "Нафтогазу". Компанія отримала 8,5 мільярда гривень чистого доходу.