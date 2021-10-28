Фінансові показники компанії
- Дохід від реалізації склав 106,2 мільярда гривень. Це у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
- При цьому витрати становили 104,13 мільярда гривень. Для порівняння торік вони на рівні 91,9 мільярда гривень.
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Після відрахування всіх податкових платежів (4,9 мільярда гривень), компанія вийшла у мінус – у першому півріччі "Нафтогаз" зазнав збитків на 1,65 мільярда гривень. Це значне менше, ніж у першому півріччі 2020 року – 11,54 мільярда гривень.
Яким було перше півріччя для інших компаній
- За перше півріччя 2021 року високий прибуток отримала держкомпанія Укргідроенерго (6,2 мільярда гривень) та Оператор газотранспортної системи України – 5,6 мільярда гривень.
- Водночас суттєвих збитків зазнала Укрзалізниця – 1,4 мільярда гривень.