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До теми Як подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно: адвокат назвав кроки для власників житла

Денис Шмигаль оголосив, що для юридичних осіб також розширять такі можливості. Найближчим часом вони також зможуть подавати заявки в Дії, аби Уряд почав формувати детальний реєстр пошкодженого та знищеного майна.

Як відбуватиметься відшкодування

Законодавчо процедура відшкодування поки що остаточно не визначена й відповідний законопроєкт лише готують у Верховній Раді. Але вже зараз власники будинків і квартир, які постраждали від війни, можуть залишати заявки на компенсацію – у тому числі й через застосунок Дія.

В Офісі Президента обіцяють розпочати процедуру відновлення всіх зруйнованих будинків – багатоповерхових та приватних – вже найближчим часом.

Як подати заяву в Дії

Для цього у вас має бути остання версія застосунку.

Зайдіть у нього та виберіть пункт "Послуги" та натисніть на "Пошкоджене майно".

Після цього вам необхідно заповнити форму та вказати всю необхідну інформацію.

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