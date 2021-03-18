Заводи Honda та Toyota припинять роботу в Північній Америці: відома причина

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Джерело:

Bloomberg

У Північній Америці тимчасово призупинять виробництво автомобілів Honda Motor та Toyota Motor на деяких заводах. Це планують зробити вже наприкінці березня через серйозну проблему.

Honda

Компанія пояснила, що у них збився ланцюжок поставок автовиробника. Причиною стала пандемія, нестача мікросхем і сувора зимова погода.

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Honda призупинить роботу на заводах у таких регіонах:

  • Мерісвілл та Іст-Ліберт в Огайо;
  • Індіана;
  • Алабама;
  • Онтаріо.

Заводи не працюватимуть тиждень.

Toyota

Водночас компанія Toyota заявила, що причиною тимчасового зупинення роботи заводів також є негода. Вона вдарила по постачанні нафтохімічної продукції. Через це постраждало виробництво у США і Мексиці.

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Відомо про зупинення роботи заводів у:

  • Кентуккі;
  • Західній Вірджинії;
  • Мексиці.

Мовиться також про те, що роботу зупинять лише на кілька днів.