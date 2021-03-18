Заводи Honda та Toyota припинять роботу в Північній Америці: відома причина
У Північній Америці тимчасово призупинять виробництво автомобілів Honda Motor та Toyota Motor на деяких заводах. Це планують зробити вже наприкінці березня через серйозну проблему.
Джерело:Bloomberg
Honda
Компанія пояснила, що у них збився ланцюжок поставок автовиробника. Причиною стала пандемія, нестача мікросхем і сувора зимова погода.
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Honda призупинить роботу на заводах у таких регіонах:
- Мерісвілл та Іст-Ліберт в Огайо;
- Індіана;
- Алабама;
- Онтаріо.
Заводи не працюватимуть тиждень.
Toyota
Водночас компанія Toyota заявила, що причиною тимчасового зупинення роботи заводів також є негода. Вона вдарила по постачанні нафтохімічної продукції. Через це постраждало виробництво у США і Мексиці.
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Відомо про зупинення роботи заводів у:
- Кентуккі;
- Західній Вірджинії;
- Мексиці.
Мовиться також про те, що роботу зупинять лише на кілька днів.
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