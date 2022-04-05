Обидва виробники безалкогольних напоїв в Україні уже почали закупати продукцію закордоном. Головна причина – прагнення уникнути дефіциту товарів на полицях магазинів.

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Coca-Cola не має доступу до свого заводу в Україні

Майже місяць український офіс Coca-Cola не має доступу до заводу у селищі Велика Димерка, яке розташоване поруч з Броварами. Це Київська область. Селище уже звільнили від російських загарбників, але на територію заводу поки що не можна потрапити. Існує загроза мінування підприємства.

Тож спершу цю територію повинні перевірити співробітники ДСНС. Цілком ймовірно, що цей процес може тривати більше ніж тиждень. Принаймні таке припущення зробив директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку компанії Андрій Бублик.

Наразі головний офіс не знаю у якому стані підприємство. Відомо, що 9 березня на його території була зруйнована електростанція. Головна причина – обстріли. Якщо постраждав тільки енергетичний підрозділ, то ситуація не критична. Питання відновлення роботи на заводі залежить від ситуації на фронті.

З цього заводу товари йдуть не лише в Україну, але й Молдову, Вірменію. Додамо, що в Україні компанія розливає 40 видів напоїв, які не містять алкоголю. Серед них:

Coca‑Cola,

Fanta,

Schweppes.

Після того, як компанія втратила контроль над своїм підприємством надходження продукції на ринок в Україні забезпечували завдяки довоєнним запасам.

Що з заводами компанії Pepsi

Об'єкти компанії PepsiCo в Україні також розташовані у зоні, на якій велися бойові дії. Йдеться про молокопереробний завод, що на Київщині та два комплекси з виробництва чипсів, соків та напоїв у Миколаївській області. Компанії PepsiCo належать наступні бренди:

Pepsi,

соки Sandora,

холодний чай Lipton Ice Tea,

чипси Layʼs,

дитяче харчування "Агуша".

На сьогодні в Україну ці продукти надходять із сусідніх країн. Наприклад, Pepsi – з Польщі. Вивчають також можливість імпорту товарів Coca-Cola. Цікаво, що компанія PepsiCo уже зробила замовлення на 30 тисяч тонн картоплі для виробництва чипсів в аграріїв зі Львівщини та Тернопільщини.

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