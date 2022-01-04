Засновницю стартапу Theranos визнали винною у шахрайстві: їй загрожує до 20 років за ґратами

Колишню гендиректорку і засновницю біотехнологічного стартапу Theranos Елізабет Холмс визнали винною у 4 пунктах обвинувачення з 11.

Зокрема, суд постановив, що жінка вводила інвесторів в оману та займалась шахрайством. Якщо Холмс не вдасться оскаржити вердикт, на неї чекає до 20 років ув'язнення, штраф у розмірі 250 тисяч доларів та реституція (поновлення порушених майнових прав) за кожним пунктом обвинувачення.

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Рішення суду

На початку 2022 року суд визнав Елізабет Холмс винною у змові з метою шахрайства проти інвесторів, обмані громадськості та шахрайстві з використанням електронних засобів.

За 4 пунктами обвинувачення, пов'язаних з обманом пацієнтів, її виправдали. Ще за 3 суд не дійшов єдиної думки – їхній розгляд відбудеться пізніше.

Контекст

Сім років тому Елізабет Холмс стала наймолодшою мільярдеркою світу. У 2003 році, коли їй було всього 19, вона заснувала компанію Theranos. Через 10 років підприємиця оголосила, що її компанія винайшла технологію, яка всього за кількома краплями крові з пальця здатна точно та надійно робити складні аналізи.

На піку свого розвитку Theranos оцінювали у 9 мільярдів доларів, а Холмс часто порівнювали зі Стівом Джобсом. До числа інвесторів біотех-стартапу ввійшли провідні політики та підприємці, зокрема експрезидент США Білл Клінтон, медіамагнат Руперт Мердок, засновник Oracle Ларрі Еллісон тощо.

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Кримінальне провадження

Приголомшливий злет Холмс та її компанії обірвався після публікації у 2015 році журналістського розслідування The Wall Street Journal. У матеріалі Джон Каррейра викрив, що насправді усі гучні заяви про надінноваційну технологію – обман, а компанія проводить аналізи крові на пристроях сторонніх виробників. У 2016 році Theranos анулювала усі результати аналізів крові за останні два роки.

Обвинувачення Холмс були пред'явлені у 2018 році, і тоді ж її компанію ліквідували. Через пандемію та народження експідприємицею дитини розгляд справи неодноразово переносили. Суд над жінкою розпочався лише у 2021 році і тривав майже 4 місяці.