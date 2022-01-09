Засновники OpenSea стали першими у світі NFT-мільярдерами: як їм це вдалося

Стрімке зростання ринку NFT породило двох нових мільярдерів. Ними стали засновники маркетплейсу для невзаємозамінних токенів OpenSea Девін Фінцер і Алекс Аталла.

На початку січня стартап хлопців залучив новий раунд фінансування, після чого оцінка ринкової капіталізації OpenSea перетнула позначку у 13,3 мільярда доларів. Статки засновників, відповідно, також зросли, і зараз складають по 2,2 мільярда доларів на кожного.

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OpenSea на ринку NFT

Ще пів року тому OpenSea оцінювали в 1,5 мільярда доларів, що свідчить про стрімке зростання компанії ледь не у 9 разів. Заснований чотири роки тому, нью-йоркський стартап став одним з перших гравців ринку NFT, який активно стартував у 2021 році.

Що таке NFT NFT (невзаємозамінний токен) – це особливий тип криптовалюти. Він є незамінним, на відміну від більшості криптовалют. Являє собою активи, що існують лише у власних криптосистемах.



Фактично, це одиниця даних у цифровій книзі, що називається блокчейном. Тут кожен NFT може представляти унікальний цифровий елемент, і тому кожен з них невзаємозамінний.

Передісторія

Обидва засновники OpenSea – молодики із дуже схожими біографіями. Нині генеральний директор компанії Девін Фінцер навчався в Університеті Брауна і влаштувався на роботу інженером-програмістом в Pinterest. У 2015 році він став співзасновником свого першого стартапу Claimdog – пошукової системи, яку згодом продав.

Нині технічний директор OpenSea Алекс Аталла навчався у Стенфорді і паралельно працював на компанію Palantir. Після випуску з престижного вишу влаштувався на роботу у Кремнієвій долині – працював на стартапи Zugata і Whatsgoodly.

На початку 2018 року хлопців познайомив спільний проєкт для акселератора Y Combinator. Тоді вони й задумали створити спільну компанію і переїхали до Нью-Йорка.

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Вихід на ринок і перші успіхи

OpenSea позиціонує себе як однорангову платформу, на котрій користувачі можуть створювати, купувати та продавати всі види NFT в обмін на 2,5% комісії з кожного продажу.

У березні 2020 року платформа вже нараховувала близько 4 тисяч активних користувачів, що здійснювали щомісячні транзакції на суму близько 1,1 мільйона доларів – дохід OpenSea від цього становив близько 28 тисяч доларів щомісяця.

Однак у лютому 2021 року на ринок вийшов серйозний конкурент Nifty Gateway, який пропонував високоякісне цифрове мистецтво, через що спричинив великий ажіотаж. Попри це OpenSea завершила раунд фінансування на 100 мільйонів доларів у липні, і того ж місяця прозвітувала про транзакції на суму 3,4 мільярда доларів – неймовірне десятикратне зростання, що принесло компанії 85 мільйонів доларів від комісійних.

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Впевнене зростання

У наступні місяці ринок NFT трохи просів, перед тим як знову "розігрітись" у грудні. Тоді OpenSea обробила продажі на суму понад 3,3 мільярда доларів, отримавши близько 82,5 мільйона доларів доходу.

За даними PitchBook, з моменту свого заснування компанія залучила від інвесторів понад 420 мільйонів доларів. Після останнього успішного раунду OpenSea планує збільшити команду, а також зробити послуги доступними для ширшої аудиторії.

Майбутні перспективи

Стартап починався з команди, яка налічувала 5 людей, а нині у компанії працюєспівробітників.

Нині ринок NFT залишається популярним, однак перед ним постає все більше викликів. Зокрема, почастішали випадки шахрайства та крадійства на маркетплейсах, що потребує більше інвестицій у кібербезпеку. Крім того, із запуском нових платформ, першопрохідці галузі втрачають потенційних клієнтів.

Якщо OpenSea зможе зорієнтуватись в ускладнених умовах, компанія та її засновники продовжать зростати. За даними DappRadat, у 2021 році ринок NFT уже сягнув обороту у 23 мільярди доларів, і це лише початок – галузь ставатиме все більш популярною.