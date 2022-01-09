На початку січня стартап хлопців залучив новий раунд фінансування, після чого оцінка ринкової капіталізації OpenSea перетнула позначку у 13,3 мільярда доларів. Статки засновників, відповідно, також зросли, і зараз складають по 2,2 мільярда доларів на кожного.

Читайте також Багатії стали ще багатшими: як змінились статки мільярдерів протягом року

OpenSea на ринку NFT

Ще пів року тому OpenSea оцінювали в 1,5 мільярда доларів, що свідчить про стрімке зростання компанії ледь не у 9 разів. Заснований чотири роки тому, нью-йоркський стартап став одним з перших гравців ринку NFT, який активно стартував у 2021 році.

Що таке NFT NFT (невзаємозамінний токен) – це особливий тип криптовалюти. Він є незамінним, на відміну від більшості криптовалют. Являє собою активи, що існують лише у власних криптосистемах.



Фактично, це одиниця даних у цифровій книзі, що називається блокчейном. Тут кожен NFT може представляти унікальний цифровий елемент, і тому кожен з них невзаємозамінний.

Передісторія

Обидва засновники OpenSea – молодики із дуже схожими біографіями. Нині генеральний директор компанії Девін Фінцер навчався в Університеті Брауна і влаштувався на роботу інженером-програмістом в Pinterest. У 2015 році він став співзасновником свого першого стартапу Claimdog – пошукової системи, яку згодом продав.

Нині технічний директор OpenSea Алекс Аталла навчався у Стенфорді і паралельно працював на компанію Palantir. Після випуску з престижного вишу влаштувався на роботу у Кремнієвій долині – працював на стартапи Zugata і Whatsgoodly.

На початку 2018 року хлопців познайомив спільний проєкт для акселератора Y Combinator. Тоді вони й задумали створити спільну компанію і переїхали до Нью-Йорка.

Зверніть увагу 10 українських стартапів, що залучили найбільше інвестицій у 2021 році

Вихід на ринок і перші успіхи

OpenSea позиціонує себе як однорангову платформу, на котрій користувачі можуть створювати, купувати та продавати всі види NFT в обмін на 2,5% комісії з кожного продажу.

У березні 2020 року платформа вже нараховувала близько 4 тисяч активних користувачів, що здійснювали щомісячні транзакції на суму близько 1,1 мільйона доларів – дохід OpenSea від цього становив близько 28 тисяч доларів щомісяця.

Однак у лютому 2021 року на ринок вийшов серйозний конкурент Nifty Gateway, який пропонував високоякісне цифрове мистецтво, через що спричинив великий ажіотаж. Попри це OpenSea завершила раунд фінансування на 100 мільйонів доларів у липні, і того ж місяця прозвітувала про транзакції на суму 3,4 мільярда доларів – неймовірне десятикратне зростання, що принесло компанії 85 мільйонів доларів від комісійних.

Цікаво Український стартап відмовився від гранту в 50 тисяч доларів: засновники пояснили причину

Впевнене зростання

У наступні місяці ринок NFT трохи просів, перед тим як знову "розігрітись" у грудні. Тоді OpenSea обробила продажі на суму понад 3,3 мільярда доларів, отримавши близько 82,5 мільйона доларів доходу.

За даними PitchBook, з моменту свого заснування компанія залучила від інвесторів понад 420 мільйонів доларів. Після останнього успішного раунду OpenSea планує збільшити команду, а також зробити послуги доступними для ширшої аудиторії.

Зверніть увагу! Стартап починався з команди, яка налічувала 5 людей, а нині у компанії працює понад 70 співробітників.

Майбутні перспективи

Нині ринок NFT залишається популярним, однак перед ним постає все більше викликів. Зокрема, почастішали випадки шахрайства та крадійства на маркетплейсах, що потребує більше інвестицій у кібербезпеку. Крім того, із запуском нових платформ, першопрохідці галузі втрачають потенційних клієнтів.

Якщо OpenSea зможе зорієнтуватись в ускладнених умовах, компанія та її засновники продовжать зростати. За даними DappRadat, у 2021 році ринок NFT уже сягнув обороту у 23 мільярди доларів, і це лише початок – галузь ставатиме все більш популярною.