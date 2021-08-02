Ларрі Пейдж і Сергій Брін, які стали співзасновниками Google в 1998 році, залишаються членами ради директорів і володіють контрольним пакетом акцій Alphabet, контролюючи 51% акцій компанії.
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Чудова динаміка зростання вартості акцій Alphabet
Акції компанії Alphabet показали хороші результати в цьому році, продемонструвавши зростання більш ніж на 50% за рік. Це зростання випереджує темпи зростання акцій інших технологічних гігантів, таких як Amazon і Apple. Кілька днів тому компанія повідомила про високі доходи та прибутки за другий квартал.
На сьогодні двоє засновників Google є одними з найбагатших людей у світі. Статки Ларрі Пейджа, за даними Forbes, становлять 115,2 мільярда доларів, що дозволило йому посісти 6 сходинку рейтингу найбагатших людей світу. Натомість його партнер Сергій Брін накопичив 111,5 мільярда доларів, та посідає 8 сходинку у рейтингу Forbes.
Чому засновники Google продають акції саме зараз
Згідно з даними Комісії з цінних паперів і бірж США, загальна вартість акцій, які були продані Пейджем і Бріном склала понад 1,07 мільярда доларів. Сергій Брін продав акцій на понад 610 мільйонів доларів, а обсяг продажів Ларрі Пейджа перевищив 462 мільйони доларів.
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Востаннє засновники Google продавали акції у 2017 році, але відтоді їх ціна зросла майже в три рази.
Обидва засновники продають акції відповідно до заздалегідь поданих торгових планів. Брін і Пейдж раніше продавали акції у 2017 році, коли закінчився термін дії їх останнього плану. Йдеться про продаж акцій відповідно до правила 10b5-1 Комісії з цінних паперів і бірж США.
Що таке правило 10b5-1Правило 10b5-1 дозволяє великим власникам продавати заздалегідь визначену кількість акцій в заздалегідь визначений час. Багато керівників компаній використовують плани та правило 10b5-1, щоб уникнути звинувачень в інсайдерській торгівлі. Тобто у торгівлі акціями або іншими цінними паперами особами (інсайдерами), які мають доступ до конфіденційної інформації про емітента цінних паперів
Чим зараз займаються мультимільярдери
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Після відходу зі своїх керівних постів мільярдери з Кремнієвої долини тримаються в тіні, хоча Сергій Брін на цьому тижні з'явився в першому роздрібному магазині Google в Нью-Йорку. Натомість Ларі Пейдж з початку пандемії проводив більшість часу на своїй яхті та на одному з островів Фіджі.
Таваруа – острівний курорт на Фіджі / Фото Tropicalgo
Пейдж покинув пост генерального директора Alphabet в кінці 2019 року, передавши управління компанією генеральному директору Google Сундар Пічаї. Водночас Сергій Брін покинув пост президента Alphabet, а його посаду було взагалі скорочено.