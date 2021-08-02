Ларрі Пейдж і Сергій Брін, які стали співзасновниками Google в 1998 році, залишаються членами ради директорів і володіють контрольним пакетом акцій Alphabet, контролюючи 51% акцій компанії.

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Чудова динаміка зростання вартості акцій Alphabet

Акції компанії Alphabet показали хороші результати в цьому році, продемонструвавши зростання більш ніж на 50% за рік. Це зростання випереджує темпи зростання акцій інших технологічних гігантів, таких як Amazon і Apple. Кілька днів тому компанія повідомила про високі доходи та прибутки за другий квартал.

Alphabet Inc. — міжнародний конгломерат компаній, створений 2 жовтня 2015 року американськими програмістами та підприємцями Ларрі Пейджем та Сергієм Бріном, до якого увійшла компанія Google та інші компанії, якими вони володіли безпосередньо або через Google.

На сьогодні двоє засновників Google є одними з найбагатших людей у світі. Статки Ларрі Пейджа, за даними Forbes, становлять 115,2 мільярда доларів, що дозволило йому посісти 6 сходинку рейтингу найбагатших людей світу. Натомість його партнер Сергій Брін накопичив 111,5 мільярда доларів, та посідає 8 сходинку у рейтингу Forbes.

Чому засновники Google продають акції саме зараз

Згідно з даними Комісії з цінних паперів і бірж США, загальна вартість акцій, які були продані Пейджем і Бріном склала понад 1,07 мільярда доларів. Сергій Брін продав акцій на понад 610 мільйонів доларів, а обсяг продажів Ларрі Пейджа перевищив 462 мільйони доларів.

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Востаннє засновники Google продавали акції у 2017 році, але відтоді їх ціна зросла майже в три рази.

Обидва засновники продають акції відповідно до заздалегідь поданих торгових планів. Брін і Пейдж раніше продавали акції у 2017 році, коли закінчився термін дії їх останнього плану. Йдеться про продаж акцій відповідно до правила 10b5-1 Комісії з цінних паперів і бірж США.

Що таке правило 10b5-1 Правило 10b5-1 дозволяє великим власникам продавати заздалегідь визначену кількість акцій в заздалегідь визначений час. Багато керівників компаній використовують плани та правило 10b5-1, щоб уникнути звинувачень в інсайдерській торгівлі. Тобто у торгівлі акціями або іншими цінними паперами особами (інсайдерами), які мають доступ до конфіденційної інформації про емітента цінних паперів

Чим зараз займаються мультимільярдери

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Після відходу зі своїх керівних постів мільярдери з Кремнієвої долини тримаються в тіні, хоча Сергій Брін на цьому тижні з'явився в першому роздрібному магазині Google в Нью-Йорку. Натомість Ларі Пейдж з початку пандемії проводив більшість часу на своїй яхті та на одному з островів Фіджі.

Таваруа – острівний курорт на Фіджі / Фото Tropicalgo

Пейдж покинув пост генерального директора Alphabet в кінці 2019 року, передавши управління компанією генеральному директору Google Сундар Пічаї. Водночас Сергій Брін покинув пост президента Alphabet, а його посаду було взагалі скорочено.