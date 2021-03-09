Засновник Zoom подарував анонімам акції компанії на 6 мільярдів доларів

Засновник компанії Zoom Ерік Юань на початку березня подарував 18 мільйонів акцій компанії іншим особам. Хто є цим одержувачем – ​наразі невідомо.

Акції компанії торгувалися в межах 337 доларів за одну. Це означає, що загальна сума переданих паперів – 6 мільярдів доларів.

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Варто зазначити, що Юань з дружиною оформили угоди, у яких не зазначено про продаж. Мовиться саме про 2 подарунки – по 9 мільйонів акцій кожен.

Передані акції – це приблизно 40% частки підприємця.

У Zoom пояснили, що такі дії Юанів відповідають їхній типовій практиці планування майна. У компанії не розповіли про те, кому саме подарували акції.

Скільки втратив Юань

До цих угод Ерік Юань був найбільшим акціонером Zoom. Його частка складала 15%, а також 40% голосуючих акцій. Подарунки анонімам – це приблизно 6% акцій компанії.

Голосуюча акція надає право голосу на загальних зборах акціонерів для розв'язання питань, передбачених законом та статутом акціонерного товариства.