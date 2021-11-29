Засновник Twitter йде з посади СЕО компанії

Засновник і СЕО Twitter Джек Дорсі йде з посади голови компанії. Така новина спричинила ріст акцій Twitter на понад 11%.

Дорсі залишиться генеральним директором Square – компанії, що займається цифровими платежами. Досі підприємець був єдиним СЕО одразу двох публічних компаній з ринковою капіталізацією понад 5 мільярдів доларів.

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Джек Дорсі йде з посади СЕО Twitter

Відставка Дорсі завершує п'ятирічну роботу над соціальною мережею, протягом якої він допомагав збільшити кількість користувачів і курував запровадження низки нових функцій, покликаних розширити охоплення та боротись із дезінформацією.

У 2020 році інвестиційна компанія Elliott Management, власниця 4% акцій Twitter, запустила кампанію по відстороненню Дорсі з посади генерального директора Twitter. Тоді інвестор-мільярдер Пол Сінгер планував замінити Дорсі на посаді і мотивував це тим, що підприємець не здатен керувати одразу двома великими публічними компаніями.

Додамо, що у лютому цього року Twitter заявила про подачу документів до Комісії з цінних паперів та бірж, де зазначала, що планує наростити 315 мільйонів монетизованих активних користувачів щодня та подвоїти свій річний дохід.

До слова, хто замінить Джека Дорсі на посаді голови Twitter поки не відомо.