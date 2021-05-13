Куди підуть гроші

Бутерін направив 1,14 мільярда доларів фонду India COVID-Crypto Relief Fund, який надає медичну допомогу і предмети першої необхідності під час пандемії коронавірусу в Індії.

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Середі інших пожертв:

336 мільйонів на рахунок організації Methuselah Foundation, яка розвиває тканинну інженерію і регенеративну медицину.

понад 50 мільйонів доларів в організацію Givewell, яка курирує благодійні фонди по всьому світу.

У чому підступ

Підступ у тому, що Бутерін пожертвував гроші не у фіатних валютах (доларі, євро тощо), які є стабільними, а у вкрай нестабільній криптовалюті. Скільки насправді грошей з цього умовного мільярда вдасться залучити на боротьбу з коронавірусом – поки невідомо.

Як надійдуть гроші

Частину суми Бутерін перевів у вигляді 500 монет Ethereum – криптовалюти, яку він і заснував.

– криптовалюти, яку він і заснував. Проте більшу частину грошей він перевів у вигляді 50,7 трильйона "мем-монет" Shiba Inu. Раніше вона майже нічого не вартувала і Бутерін отримав її як подарунок. Але на фоні росту іншої криптовалюти, яка почалася як мем, – Dogecoin, – монета Shiba Inu також злетіла в ціні.

Ця пожертва з боку криптомільярдера призвела до стрімкого падіння ціни Shiba Inu. Інвестори запанікували, що благодійний фонд одразу продасть криптовалюту і таким чином її знецінить. Відтак ціна обвалилася на 35%.

Як відреагували в Індії

Представники індійського фонду подякували Бутеріну і запевнили інвесторів, що будуть продавати криптовалюту поступово.

Ми вирішили конвертувати пожертвування поступово протягом певного періоду часу,

– заявили в організації.

Коронавірус в Індії