Куди підуть гроші
Бутерін направив 1,14 мільярда доларів фонду India COVID-Crypto Relief Fund, який надає медичну допомогу і предмети першої необхідності під час пандемії коронавірусу в Індії.
До теми Тікають на приватних літаках: чому найбагатші люди Індії масово покидають країну
Середі інших пожертв:
- 336 мільйонів на рахунок організації Methuselah Foundation, яка розвиває тканинну інженерію і регенеративну медицину.
- понад 50 мільйонів доларів в організацію Givewell, яка курирує благодійні фонди по всьому світу.
У чому підступ
Підступ у тому, що Бутерін пожертвував гроші не у фіатних валютах (доларі, євро тощо), які є стабільними, а у вкрай нестабільній криптовалюті. Скільки насправді грошей з цього умовного мільярда вдасться залучити на боротьбу з коронавірусом – поки невідомо.
Як надійдуть гроші
- Частину суми Бутерін перевів у вигляді 500 монет Ethereum – криптовалюти, яку він і заснував.
- Проте більшу частину грошей він перевів у вигляді 50,7 трильйона "мем-монет" Shiba Inu. Раніше вона майже нічого не вартувала і Бутерін отримав її як подарунок. Але на фоні росту іншої криптовалюти, яка почалася як мем, – Dogecoin, – монета Shiba Inu також злетіла в ціні.
Ця пожертва з боку криптомільярдера призвела до стрімкого падіння ціни Shiba Inu. Інвестори запанікували, що благодійний фонд одразу продасть криптовалюту і таким чином її знецінить. Відтак ціна обвалилася на 35%.
Як відреагували в Індії
Представники індійського фонду подякували Бутеріну і запевнили інвесторів, що будуть продавати криптовалюту поступово.
Ми вирішили конвертувати пожертвування поступово протягом певного періоду часу,
– заявили в організації.
Коронавірус в Індії
- Індія протягом тривалого часу була лідером у світі за кількістю нових хворих на COVID-19.
- Загалом там захворіли 23,7 мільйона осіб, з них 258 тисяч померли.