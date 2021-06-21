Засновник Amazon Джефф Безос знову найбагатший у світі

Кінець минулого тижня ознаменувався запеклою боротьбою за першість серед багатіїв. Джефф Безос та Бернар Арно перетнувши позначку вартості статків у 200 мільярдів доларів, поперемінно одягали корону найбагатшої людини у світі.

Нагадаємо, що з самого ранку 18 червня 2021 року протистояння двох найбагатших осіб світу почалось дуже динамічно. Джефф Безос на певний час навіть повернув собі звання найбагатшої людини світу, та очолив рейтинг багатіїв за версією Forbes.

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Проте минулий вікенд у статусі першого багатія світу все ж таки провів Бернар Арно. І це ймовірно дуже не сподобалось засновнику Amazon Джеффу Безосу, який вже сьогодні, у понеділок 21 червня 2021 року обійшов французького магната люксових брендів та виробів зі світу високої моди Бернара Арно на вершині рейтингу мільярдерів.

І навіть попри те, що обидва лідери перегонів багатіїв, знову опустились нижче психологічної планки вартості статків у 200 мільярдів доларів, гандикап Джеффа Безоса на вечір понеділка став доволі відчутний.

Джефф Безос очолив рейтинг Forbes / Інфографіка Forbes

Шанси Ілона Маска догнати лідерів перегонів мільярдерів примарні

Що дивує у даному контексті, це той факт, що третя особа світу за розмірами статків, Ілон Маск, який тривалий час йшов до вершини лідерства у перегонах найбагатших людей світу, вчергове применшив власні статки.

Ілону Маск доведеться докласти чимало зусиль втрутитись у перегони лідерів / Фото Doverpost

Зараз вони становлять 154,2 мільярда доларів, і доволі сумнівно, що йому найближчим часом випаде нагода позмагатися бодай за "срібло" у чемпіонаті багатіїв планети. Адже розрив між статками Ілона Маска та лідерів перегонів мільярдерів Джеффа Безос та Бернара Арно становить понад 40 мільярдів доларів.