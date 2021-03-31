Зарплати у "конвертах": скільки грошей втрачає бюджет України
В Україні все ще поширене ухиляння від сплати податків, зокрема й виплата цілої зарплати або її частини "у конвертах". У податковій розповіли скільки грошей через це недоотримує державний бюджет.
Джерело:Урядовий портал
Бюджет України щороку втрачає 7,7 мільярда доларів на рік через ухилення від сплати податків, підрахувала Державна податкова служба.
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Як ухиляються від податків
- Більша частина – це зарплати "у конвертах", через які бюджет недоотримує 4,3 мільярда доларів.
- Діяльність "скруток" і конвертаційних центрів – 1,5 мільярда доларів;
- Офшори – 0,8 мільярда доларів;
- Підакцизні товари – 1 мільярд доларів.
Голови Державної податкової служби України Олексій Любченко стверджує, що всього 38% витрат домогосподарств фіксується через фіскальний чек зі сплатою відповідних податків і зборів.
Як змусити українців платити податки
У податковій вважають, що посилений контроль за сплатою податків не розв'яже проблеми. Потрібна побудови надійної моделі взаємодії між платниками податків і державою, яка користуватиметься довірою обох сторін податкових взаємовідносин.
Для цього потрібно забезпечити дотримання державою ключових принципів у сфері оподаткування:
- справедливість (рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації);
- прозорість (обмін інформацією між податковими агентами та податковими органами; увага до суті операцій, а не до їх форми);
- зручність у взаємодії з податковими органами (сплачувати податки чесно має бути вигідно, податкова служба забезпечує якісний сервіс платникам податків).
Втілення в життя цих принципів, як на мене, створить органічні умови для вирішення проблематики податкового регулювання в Україні та забезпечить додержання економічними суб’єктами вимог законодавства при сплаті податків,
– вважає Олексій Любченко.
До слова, у вівторок, 30 березня, Верховна Рада проголосувала за "податкову амністію", яку проведуть з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року.
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