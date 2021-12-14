Зарплата у 5 тисяч доларів – це рідкісний звір в українському IT

В Україні працівники IT-сфери переважно заробляють менше ніж 5 тисяч доларів. Однак в окремих поодиноких випадках оплата може сягати навіть 12 тисяч.

Які зарплати в українських айтішників

Лише понад 10% працівників IT-сфери в Україні отримують понад 5 тисяч доларів. Більшість працівників заробляють від 500 до 1500 доларів.

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Протягом року до нас долітали поодинокі топіки від Djinni про нову "стелю" у зарплатах. Однак хто б що не казав, але поки навіть 5 тисяч доларів – це рідкісний звір в українському ІТ,

– мовиться у повідомленні.

На початку весни на українському ринку зафіксували зарплату у 8 тисяч доларів, далі 10 тисяч доларів, а потім взагалі 12. Така оплата була у компанії Tech Lead/Solution Architect.



Зарплати айтішників в Україні / Інфографіка DOU

До речі, найчастіше спеціалісти шукають роботу за порадою знайомих.

У яких IT-напрямках найбільше вакансій в Україні

Front End – 11 673 вакансій за 2021 рік;

QA – 11 201;

Java – 6 346;

.NET – 5 727;

PHP – 5 546.

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