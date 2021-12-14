Зарплата у 5 тисяч доларів – це рідкісний звір в українському IT
Джерело:DOU
В Україні працівники IT-сфери переважно заробляють менше ніж 5 тисяч доларів. Однак в окремих поодиноких випадках оплата може сягати навіть 12 тисяч.
Які зарплати в українських айтішників
Лише понад 10% працівників IT-сфери в Україні отримують понад 5 тисяч доларів. Більшість працівників заробляють від 500 до 1500 доларів.
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Протягом року до нас долітали поодинокі топіки від Djinni про нову "стелю" у зарплатах. Однак хто б що не казав, але поки навіть 5 тисяч доларів – це рідкісний звір в українському ІТ,
– мовиться у повідомленні.
На початку весни на українському ринку зафіксували зарплату у 8 тисяч доларів, далі 10 тисяч доларів, а потім взагалі 12. Така оплата була у компанії Tech Lead/Solution Architect.
Зарплати айтішників в Україні / Інфографіка DOU
До речі, найчастіше спеціалісти шукають роботу за порадою знайомих.
У яких IT-напрямках найбільше вакансій в Україні
- Front End – 11 673 вакансій за 2021 рік;
- QA – 11 201;
- Java – 6 346;
- .NET – 5 727;
- PHP – 5 546.
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