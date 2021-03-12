Заробляєте на YouTube – платіть податки: що відомо про рішення Google

Джерело:Google
Компанія Google з 1 червня 2021 року почне утримувати податки з доходу від переглядів. Як це працюватиме, розповідаємо у матеріалі Бізнес 24.
Податок стосується, зокрема українців, які заробляють на переглядах у США. Це:
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З червня 2021 року компанія Google може почати утримувати податки США з вашого доходу на YouTube, згенерованого в цій країні. У зв'язку з цим просимо вас якнайшвидше вказати податкову інформацію в AdSense,
– йдеться у повідомленні компанії.
Розмір податкової ставки варіюється від 0% до 30% залежно від того, чи є між країнами угода про уникнення подвійного оподаткування.
Якщо ви не надасте необхідні відомості до 31 травня 2021 року, то з вашого загального доходу від YouTube вирахують 24%, попереджають у Google. Тому важливо вказати скільки саме доходу, отримано від переглядів у США.