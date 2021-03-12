Компанія Google з 1 червня 2021 року почне утримувати податки з доходу від переглядів. Як це працюватиме, розповідаємо у матеріалі Бізнес 24.

Кого стосується податок

Податок стосується, зокрема українців, які заробляють на переглядах у США. Це:

перегляди оголошень;

підписки YouTube Premium;

Суперчат;

супернаклейки;

спонсорство.

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З червня 2021 року компанія Google може почати утримувати податки США з вашого доходу на YouTube, згенерованого в цій країні. У зв'язку з цим просимо вас якнайшвидше вказати податкову інформацію в AdSense,

– йдеться у повідомленні компанії.

Розмір податку

Розмір податкової ставки варіюється від 0% до 30% залежно від того, чи є між країнами угода про уникнення подвійного оподаткування.

Якщо ви не надасте необхідні відомості до 31 травня 2021 року, то з вашого загального доходу від YouTube вирахують 24%, попереджають у Google. Тому важливо вказати скільки саме доходу, отримано від переглядів у США.

Як подати звітність Google

Увійдіть в обліковий запис AdSense. Натисніть Платежі. Натисніть Керувати налаштуваннями. У розділі "Платіжний профіль" натисніть значок Змінити поруч із пунктом "Інформація про податки в США". Виберіть Керувати податковою інформацією.

До речі в Україні нещодавно зареєстрували законопроєкт №2634. Іноземні компанії, які пропонують українцям послуги, повинні будуть платити ПДВ з кожної проданої послуги у розмірі 20%.



Найбільше це торкнеться таких технологічних гігантів як Facebook, Google чи Netflix. Їхні послуги для українців можуть подорожчати.