Заробляєте на YouTube – платіть податки: що відомо про рішення Google
Компанія Google з 1 червня 2021 року почне утримувати податки з доходу від переглядів. Як це працюватиме, розповідаємо у матеріалі Бізнес 24.
Джерело:Google
Кого стосується податок
Податок стосується, зокрема українців, які заробляють на переглядах у США. Це:
- перегляди оголошень;
- підписки YouTube Premium;
- Суперчат;
- супернаклейки;
- спонсорство.
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З червня 2021 року компанія Google може почати утримувати податки США з вашого доходу на YouTube, згенерованого в цій країні. У зв'язку з цим просимо вас якнайшвидше вказати податкову інформацію в AdSense,
– йдеться у повідомленні компанії.
Розмір податку
Розмір податкової ставки варіюється від 0% до 30% залежно від того, чи є між країнами угода про уникнення подвійного оподаткування.
Якщо ви не надасте необхідні відомості до 31 травня 2021 року, то з вашого загального доходу від YouTube вирахують 24%, попереджають у Google. Тому важливо вказати скільки саме доходу, отримано від переглядів у США.
Як подати звітність Google
- Увійдіть в обліковий запис AdSense.
- Натисніть Платежі.
- Натисніть Керувати налаштуваннями.
- У розділі "Платіжний профіль" натисніть значок Змінити поруч із пунктом "Інформація про податки в США".
- Виберіть Керувати податковою інформацією.
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