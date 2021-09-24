Заробляв 112 тисяч доларів, але звільнився з роботи через вигорання: історія інженера

Інженер-акустик розповів виданню Insider про те, як 10 років будував кар'єру та заробляв 112 тисяч доларів на рік, але одного дня звільнився з роботи. Чоловік страждав від стресу, вигорання та панічних атак.

Здавалось, все у житті йде за планом – високооплачувана робота, успішна кар'єра та чудове фінансове майбутнє. Однак позбутись психологічних проблем чоловіку вдалось лише за допомогою рішучого кроку. Про історію колишнього інженера, який вирішив поділитись досвідом анонімно – далі у матеріалі.

До теми Як уникнути емоційного вигорання, працюючи з дому: поради експертки

Ідеальний вибір професії?

Кар'єра у галузі IT здавалась чоловіку ідеальним вибором. Ще у дитинстві юнак обожнював математику та наукові дисципліни у школі, а всі його друзі захоплювались STEM. Та й батько хлопця працював інженером, тож вибір був доволі очевидним.

Після навчання у виші хлопець почав займатись моделюванням трафіку, а згодом перейшов у галузь акустики – працював з контролем шуму у навколишньому середовищі, моделював внутрішні та підводні шуми, а також оцінював вплив шуму на довкілля, – і так 10 років.

Перші ознаки вигорання на роботі виникли ще на старті моєї кар'єри. Я переживав великий стрес через шалені навантаження та багатозадачність,

– розповідає чоловік.

Інженер працював по 50 – 60 годин на тиждень, а перед дедлайнами – ще більше. Компанія часто відправляла чоловіка у відрядження в Австралію та Африку, тож доводилось працювати за нестандартним графіком та постійно звикати до зміни часових поясів.

Інколи хлопець займався одразу 10 проєктами, і часто доводилось "гасити екстренні пожежі". Проєкти здавались нецікавими та монотонними, і користі від своєї роботи юнак не розумів.

Робота здавалась монотонною і була дуже виснажливою | Фото Unsplash

Спроби змін

У 2018 році, на 8 році своєї кар'єри, чоловік змінив роботодавця у надії займатись масштабнішими та цікавішими проєктами. Після чергового розчарування, у 2020 році пішов працювати у ще одну компанію, де отримав велику надбавку до зарплати та хорошу команду.

Я сподівався, що зміни допоможуть мені віднайти мотивацію, і певним чином так і було. Однак на новій роботі у мене з'явилось чимало нових обов'язків, а разом з ними – лише додатковий стрес,

– згадує хлопець.

Ставши куратором проєктів, інженер перечитував по 100 – 150 електронних листів щодня, а його календар майорів нагадуваннями про нескінченні робочі зустрічі.

Мене почало мучити відчуття, що з кожним днем я все більше відстаю від графіка попри те, що все більше й більше працюю,

– ділиться інженер.

Хлопець втрачав контроль над робочим та особистим часом – було важко знайти кілька хвилин, щоб елементарно сходити у туалет. Мозок працював у турборежимі, постійно намагаючись розв'язати проблеми майбутнього дня чи наступного тижня.

Зверніть увагу Як розвинути навичку тайм-менеджменту: 10 порад від нейрофізіолога

У результаті стрес дуже посилився, і хлопець страждав від безсоння – думки про роботу переслідували його у ліжку, на вечірках, у вихідні дні. Він відчував провину, коли вимикав ноутбук наприкінці дня: "стільки роботи, а я б'ю байдики".

Через кілька місяців такого режиму в інженера на роботі трапилась повномасштабна панічна атака – стан, коли хлопець різко зірвався, його охопила паніка, і він досі не може згадати, що тоді відбувалось.

Вигорання спричинило панічну атаку / Фото Pexels

Звільнення та нове життя

Після інциденту чоловік спробував тверезо оцінити ситуацію, і зрозумів, що надалі так продовжуватись не може. Тоді він прийшов до керівництва із заявою про звільнення, і зараз жодним чином не шкодує про це рішення.

Здавалось, я покинув кар'єру інженера, на яку витратив 10 років свого життя. Але це не так. Коли я звільнявся, моя зарплата становила 112 тисяч доларів на рік, тож я зміг придбати нерухомість. Тепер я рефінансував свою покупку і можу утримувати себе та свій новий бізнес,

– наголошує хлопець.

До слова, зараз колишній інженер веде блог про каву та чай. Заробляє хлопець на інтегрованій рекламі, у порівнянні з минулим місцем роботи – дуже малі гроші. Та головне, за словами юнака, він вперше за багато років відчуває себе щасливим – без стресу, втоми чи параноїдальних думок.

Читайте також Врятувати підприємство від чергової кризи: 5 кроків для власників малого бізнесу